Лубинец обратился к правоохранителям из-за заявлений Фарион о военных
Соцсетями и СМИ активно публикуется видео, где известная языковед Ирина Фарион негативно высказывается и обвиняет военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств. Поэтому в сети произошло бурное обсуждение этого. В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже отреагировал на слова экснардепки и резко осудил такие высказывания.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, он лично обратился в Нацполицию, СБУ, Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы проверить такую информацию и принять соответствующие меры реагирования.
"Ведь нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам - наказывается в соответствии со статьей 161 Уголовного кодекса Украины", - напомнил Лубинец.
Он призвал всех украинцев, особенно публичных, сознательно относиться к идеям и взглядам, которые они распространяют, а СМИ должны с ответственностью относиться к публикуемой ими информации.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!