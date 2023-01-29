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Луганщина: окупанти відмовляються визнавати українські документи на нерухомість

29 січня 2023 09:47
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Луганщина сьогодні: окупанти відмовляються визнавати українські документи на нерухомість
В "ЛНР" не визнаватимуть документи на нерухомість, видані українськими органами
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На тимчасово окупованій території Луганщини після так званого "включення нових регіонів до складу рф" не визнаватимуть українські документи на нерухомість. Окупанти уже розробили відповідний законопроєкт. 

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай

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Невизнання українських документів на нерухомість

"Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого "включення нових регіонів до складу рф", не визнаватимуться на окупованих територіях", — повідомив Гайдай. 

За словами чиновника, Федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії окупантів  розробила відповідний законопроєкт, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині.

Це зроблено нібито "для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами рф їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном".

"Тож, не прийматимуть окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України. Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості", — написав очільник Луганської ОВА. 

Боротьба з гривнею в окупації

Гайдай також повідомив, що окупанти продовжують боротися з обігом гривні, яка ніяк не скінчиться на тимчасово захоплених територіях. 

"Мобільний додаток Приват24 та сайт банку більше не працюють без VPN. Йдеться про ті міста, де ще є доступ до інтернету", — зазначив посадовець. 

Терор у школах

За інформацією Луганської ОВА, у школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах – від молодшої до старшої ланки.

В одному із навчальних закладів, за словами Гайдая, перевіркою займається особисто директор. Він переглядає всі месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники розгортають "польові шпиталі" в цивільних лікарнях. Там лікують військових рф та найманців з ПВК "Вагнера".

Також повідомлялося, що у місті Антрацит поранені російські військові не мають теплих речей. Для "трьохсотих" окупантів відповідний одяг збирають по місцевих жителях на території усього району.

Раніше також з'явилася інформація, що на півночі Луганської області, де в районі міста Кремінна точаться важкі бої, російське командування стягнуло туди додаткові сили, а завербованих зеків кидають в наступ навіть по мінних полях.

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