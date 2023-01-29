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Луганщина: оккупанты отказываются признавать украинские документы на недвижимость

29 января 2023 09:47
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Луганщина сегодня: оккупанты отказываются признавать украинские документы на недвижимость
В ЛНР не будут признавать документы на недвижимость, выданные украинскими органами
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

На временно оккупированной территории Луганщины после так называемого "включения новых регионов в состав россии" не будут признавать украинские документы на недвижимость. Оккупанты уже разработали соответствующий законопроект.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

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Непризнание украинских документов на недвижимость

"Документы на недвижимость, выданные органами власти Украины после так называемого "включения новых регионов в состав рф", не будут признаваться на оккупированных территориях", — сообщил Гайдай.

По словам чиновника, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии оккупантов разработала соответствующий законопроект, который предлагает отменить наложенные Украиной ограничения на недвижимость в Луганской области.

Это сделано якобы "для исключения фальсификации документов, а также недружественных действий, создающих серьезные препятствия в осуществлении гражданами России их прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом".

"Итак, не будут принимать отдельные документы, если они порождают возникновение ограничений прав и (или) обременений недвижимого имущества в виде залога, ареста или запрета совершать определенные действия на основании актов суда или иного органа власти Украины. Сведения об ограничении прав или обременения недвижимости не будут внесены в единый государственный реестр недвижимости", — написал глава Луганской ОВА.

Борьба с гривной в оккупации

Гайдай также сообщил, что оккупанты продолжают бороться с оборотом гривны, которая никак не закончится на временно захваченных территориях.

"Мобильное приложение Приват24 и сайт банка больше не работают без VPN. Речь идет о тех городах, где еще есть доступ к интернету", — отметил чиновник.

Террор в школах

По информации Луганской ОВА, в школах Старобельского района учителя-коллаборанты начали проверять гаджеты детей для выявления проукраинской позиции. Смартфоны осматривают раз в неделю во всех классах от младшего до старшего звена.

В одном из учебных заведений, по словам Гайдая, проверкой занимается лично директор. Он просматривает все мессенджеры, соцсети, историю браузера, YouTube и TikTok.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях российские захватчики разворачивают "полевые госпитали" в гражданских больницах. Там лечат военных россии и наемников из ЧВК "Вагнера".

Также сообщалось, что в городе Антрацит раненые российские военные не имеют теплых вещей. Для "трехсотых" оккупантов соответствующую одежду собирают по местным жителям на территории всего района.

Ранее также появилась информация, что на севере Луганской области, где в районе города Кременная идут тяжелые бои, российское командование стянуло туда дополнительные силы, а завербованных зеков бросают в наступление даже по минным полям.

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