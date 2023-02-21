Будинок вчених у Львові незаконно приватизували

Колишньому голові однієї із районних адміністрацій Львівської міськради повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками майже на 12 мільйонів гривень. Мова йде про незаконну приватизацію Будинку вчених, що у центрі Львова.

Про це повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець безпідставно видав розпорядження та в подальшому підписав свідоцтво на об’єкт, на основі яких було незаконно приватизовано пам’ятку культури у центрі Львова.

"В результаті цього Будинок вчених, історична будівля загальною площею понад 3 200 кв.м, незаконно вибув з комунальної власності громади області", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного територіальній громаді завдано збитків на майже 12 мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають, на незаконно вилучене приміщення накладено арешт.

Додамо, Будинок вчених у Львові від 23 вересня 2008 року внесений до переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Львівщині незаконно приватизували злітну смугу. За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна.