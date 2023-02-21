Дом ученых во Львове незаконно приватизировали

Бывшему председателю одной из районных администраций Львовского горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности с убытком почти на 12 миллионов гривен. Речь идет о незаконной приватизации Дома ученых в центре Львова.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник безосновательно издал распоряжение и в дальнейшем подписал свидетельство на объект, на основе которых был незаконно приватизирован памятник культуры в центре Львова.

"В результате этого Дом ученых, историческое здание общей площадью более 3 200 кв.м, незаконно выбыло из коммунальной собственности общины области", — говорится в сообщении.

В результате служебной халатности подозреваемого территориальной общине нанесен ущерб почти на 12 миллионов гривен.

Следственные действия продолжаются, на незаконно изъятое помещение наложен арест.

Добавим, Дом ученых во Львове от 23 сентября 2008 года внесен в перечень не подлежащих приватизации памятников культурного наследия.

Напомним, ранее мы писали, что во Львовской области незаконно приватизировали взлетную полосу. По данным следствия, подозреваемый, являясь государственным регистратором, в отсутствие соответствующих правоустанавливающих документов внес в Государственный реестр вещных прав изменения в праве собственности на объект недвижимого имущества.