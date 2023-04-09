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Майже 3,5 млн українців обміняли старі лампи на LED: цифри вражають

9 квітня 2023 04:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Програма по обміну ламп діє із 31 січня. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вже майже 3,5 млн українців обміняли 16,5 млн ламп розжарювання на LED у відділеннях "Укрпошти". Рекордсменом з обміну стала Київщина — жителі області обміняли 2 млн ламп.

Про це повідомляє Укрпошта.

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Скільки ще можна обміняти ламп

"З 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти" перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам "Дії", так і тим українцям, хто не зареєстрований в застосунку)", — йдеться в повідомленні. 

Станом на 7 квітня в усіх населених пунктах країни можна обміняти 7 млн ламп, невдовзі в Україну надійдуть ще 5 млн.

"Оптимізація процесу обміну обумовлена зменшенням попиту серед населення, бо піковий період був пройдений в лютому-березні. Враховуючи щотижневі показники обміну, спільним рішенням усіх партнерів програми було прийнято рішення поступово скорочувати кількість відділень Укрпошти, в яких можна обміняти лампи розжарювання", — зазначили в Укрпошті.

Що відомо про програму обміну ламп

Програма обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи, яка є доступною для жителів всіх регіонів України, за винятком зон бойових дій та тимчасово окупованих територій, почала діяти з 31 січня. Щоб замовити лампи, українцям потрібно подати заявку у застосунку "Дія". Програма дозволяє обміняти до 5 старих ламп будь-якого цоколя на LED-лампи у такій же кількості.

Ця програма є частиною підтримки українського енергетичного фронту з боку Європейського Союзу і має на меті надати українцям безплатно 50 млн LED-ламп. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп вже надав ЄС, а ще 5 млн забезпечив уряд Франції.

Нагадаємо, що Укрпошта впровадила першу автоматичну лінію щодо сортування посилок в Україні. Це виконання однієї з обіцянок, яка давалася під час продовження контракту. Вона сприяє збільшенню швидкості обробки дрібних посилок з 400 на годину до 8000.

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