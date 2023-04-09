Около 3,5 млн украинцев обменяли старые лампы на LED: цифры впечатляют

Программа обмена ламп действует с 31 января. Фото: google.com

Уже почти 3,5 млн украинцев обменяли 16,5 млн ламп накаливания на LED в отделениях "Укрпочты". Рекордсменом по обмену стала Киевщина — жители области обменяли 2 млн ламп.

Об этом сообщает Укрпочта.

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Сколько еще можно обменять ламп

"С 10 апреля еще 500 отделений "Укрпочты" перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении)", — говорится в сообщении.

По состоянию на 7 апреля во всех населенных пунктах страны можно обменять 7 млн ламп, вскоре в Украину поступят еще 5 млн.

"Оптимизация процесса обмена обусловлена уменьшением спроса среди населения, потому что пиковый период был пройден в феврале-марте. Учитывая еженедельные показатели обмена, общим решением всех партнеров программы было принято решение постепенно сокращать количество отделений Укрпочты, в которых можно обменять лампы накаливания", — отметили в Укрпочте.

Что известно о программе обмена ламп

Программа обмена старых ламп накаливания на LED-лампы, которая доступна жителям всех регионов Украины, за исключением зон боевых действий и временно оккупированных территорий, начала действовать с 31 января. Чтобы заказать лампы, украинцам нужно подать заявку в приложении "Дії". Программа позволяет обменять до 5 старых ламп любого цоколя на LED-лампы в таком же количестве.

Эта программа является частью поддержки украинского энергетического фронта со стороны Европейского Союза и направлена на предоставление украинцам бесплатно 50 млн LED-ламп. Финансирование на закупку 30 млн ламп уже предоставило ЕС, а еще 5 млн обеспечило правительство Франции.

Напомним, что Укрпочта внедрила первую автоматическую линию по сортировке посылок в Украине. Это выполнение одного из обещаний, которое давалось при продлении контракта. Она способствует увеличению скорости обработки мелких посылок с 400 в час до 8000.