Маланка та вишивка жіночої сорочки: Мінкульт розширив список культурної спадщини

Фестиваль Маланок. Фото: Максим Козменко

В Україні п'ять нових елементів було внесено до Національного каталогу нематеріальної культурної спадщини за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики. Наказ було підписано головою Мінкульту Олександром Ткаченком.

Про це повідомляє Мінкульт.

Читайте також:

Список культурної спадщини

У повідомленні вказується, що до списку були включені такі елементи:

Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

ТТрадиція гуцульського художнього дереворізьблення;

Традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області;

Традиційні жіночі прикраси з бісеру на Прикарпатті;

Традиція та технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Повідомлення Мінкульту. Фото: скріншот

Нагадаємо, що державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.

Також ми повідомляли, що 11 липня Києво-Печерську Лавру в черговий раз відвідала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.