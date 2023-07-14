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Маланка та вишивка жіночої сорочки: Мінкульт розширив список культурної спадщини

14 липня 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маланка та вишивка жіночої сорочки: Мінкульт розширив список культурної спадщини
Фестиваль Маланок. Фото: Максим Козменко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні п'ять нових елементів було внесено до Національного каталогу нематеріальної культурної спадщини за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики. Наказ було підписано головою Мінкульту Олександром Ткаченком.

Про це повідомляє Мінкульт.

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У повідомленні вказується, що до списку були включені такі елементи:

  • Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;
  • ТТрадиція гуцульського художнього дереворізьблення;
  • Традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області;
  • Традиційні жіночі прикраси з бісеру на Прикарпатті;
  • Традиція та технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.
Мінкульт
Повідомлення Мінкульту. Фото: скріншот

Нагадаємо, що державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Там радянський герб замінять на український Тризуб.

Також ми повідомляли, що 11 липня Києво-Печерську Лавру в черговий раз відвідала комісія Мінкульту та поліція. Їм вдалося опечатати два корпуси заповідника.

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