Маланка и вышивка женской рубашки: Минкульт расширил список культурного наследия

Фестиваль Маланок. Фото: Максим Козменко

В Украине пять новых элементов были внесены в Национальный каталог нематериального культурного наследия по решению Министерства культуры и информационной политики. Приказ был подписан главой Минкульта Александром Ткаченко.

Об этом сообщает Минкульт.

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Список культурного наследия

В сообщении указывается, что в список были включены следующие элементы:

Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;

Традиция гуцульской художественной древесины;

Традиционный обряд Маланка с. Белуя Ивано-Франковской области;

Традиционные женские украшения из бисера в Прикарпатье;

Традиция и технология вышивки женской рубашки в Гадяччине.

Сообщение Минкульта. Фото: скриншот

Напомним, что государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб заменят на украинский Тризуб.

Также мы сообщали, что 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.