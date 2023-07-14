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Маланка и вышивка женской рубашки: Минкульт расширил список культурного наследия

14 июля 2023 16:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Маланка и вышивка женской рубашки: Минкульт расширил список культурного наследия
Фестиваль Маланок. Фото: Максим Козменко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине пять новых элементов были внесены в Национальный каталог нематериального культурного наследия по решению Министерства культуры и информационной политики. Приказ был подписан главой Минкульта Александром Ткаченко.

Об этом сообщает Минкульт.

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Список культурного наследия

В сообщении указывается, что в список были включены следующие элементы:

  • Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;
  • Традиция гуцульской художественной древесины;
  • Традиционный обряд Маланка с. Белуя Ивано-Франковской области;
  • Традиционные женские украшения из бисера в Прикарпатье;
  • Традиция и технология вышивки женской рубашки в Гадяччине.
Минкульт
Сообщение Минкульта. Фото: скриншот

Напомним, что государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб заменят на украинский Тризуб.

Также мы сообщали, что 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.

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