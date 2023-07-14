Маланка и вышивка женской рубашки: Минкульт расширил список культурного наследия
В Украине пять новых элементов были внесены в Национальный каталог нематериального культурного наследия по решению Министерства культуры и информационной политики. Приказ был подписан главой Минкульта Александром Ткаченко.
Об этом сообщает Минкульт.
Список культурного наследия
В сообщении указывается, что в список были включены следующие элементы:
- Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;
- Традиция гуцульской художественной древесины;
- Традиционный обряд Маланка с. Белуя Ивано-Франковской области;
- Традиционные женские украшения из бисера в Прикарпатье;
- Традиция и технология вышивки женской рубашки в Гадяччине.
Напомним, что государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб заменят на украинский Тризуб.
Также мы сообщали, что 11 июля, Киево-Печерскую Лавру в очередной раз посетила комиссия Минкульта и полиция. Им удалось опечатать два корпуса заповедника.