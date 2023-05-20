Маляр розповіла, як росіяни відволікають увагу українців від війни

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Росіяни через проблеми на фронті намагаються розколоти українське суспільство. Для цього вони намагаються переключити увагу українців з військової складової посади президента на політичну.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала на своєму Telegram-каналі.

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Російські вкиди

За словами Маляр, вкиди останніх тижнів про можливі вибори в Україні, про кандидатів у президенти, політичні амбіції і комбінації — є російською інформаційною спецоперацією.

Це потрібно росіянам, пояснила чиновниця, тому, що справи на фронті у них ідуть все гірше: "Їх (російських маніпуляторів. — Ред.) роботу легко побачити під час загострень на фронті".

Як реагувати

Ганна Маляр наголосила, що зараз президент — не політик, а перш за все Верховний Головнокомандувач.

"В умовах повномасштабної війни президент перестає бути у класичному розумінні політиком, перед ним просто постають інші задачі. Головна — виграти війну і зберегти державу", — пояснила заступниця Олексія Резнікова.

Тож, заявила Маляр, зараз не на часі обговорювати персону глави держави у політичному контексті. Це некоректно, бо не відповідає його реальній ролі у нинішній момент.

Нагадаємо, що у травні росіяни намагалися розігнати фейк про те, що Україні доведеться погодитися на територіальні поступки Росії.