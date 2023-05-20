Маляр рассказала, как россияне отвлекают внимание украинцев от войны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Россияне из-за проблем на фронте пытаются расколоть украинское общество. Для этого они пытаются переключить внимание украинцев с военной составляющей поста президента на политическую.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своем Telegram-канале.

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Российские вбросы

По словам Маляр, вбросы последних недель о возможных выборах в Украине, о кандидатах в президенты, политических амбициях и комбинациях — российская информационная спецоперация.

Это нужно россиянам, объяснила чиновница, потому что дела на фронте у них обстоят все хуже: "Их (российских манипуляторов. — Ред.) работу легко увидеть во время обострений на фронте".

Как реагировать

Анна Маляр подчеркнула, что сейчас президент — не политик, а прежде всего Верховный Главнокомандующий.

"В условиях полномасштабной войны Президент перестает быть в классическом понимании политиком, перед ним просто встают другие задачи. Главная – выиграть войну и сохранить государство", — пояснила заместитель Алексея Резникова.

Поэтому, заявила Маляр, сейчас не время обсуждать персону главы государства в политическом контексте. Это некорректно, потому что не соответствует его реальной роли в настоящий момент.

Напомним, что в мае россияне пытались разогнать фейк о том, что Украине придется согласиться на территориальные уступки России.