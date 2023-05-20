Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Маляр рассказала, как россияне отвлекают внимание украинцев от войны arrow

Маляр рассказала, как россияне отвлекают внимание украинцев от войны

20 мая 2023 16:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр рассказала, как россияне отвлекают внимание украинцев от войны
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне из-за проблем на фронте пытаются расколоть украинское общество. Для этого они пытаются переключить внимание украинцев с военной составляющей поста президента на политическую.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала на своем Telegram-канале.

Читайте также:

Российские вбросы

По словам Маляр, вбросы последних недель о возможных выборах в Украине, о кандидатах в президенты, политических амбициях и комбинациях — российская информационная спецоперация.

Это нужно россиянам, объяснила чиновница, потому что дела на фронте у них обстоят все хуже: "Их (российских манипуляторов. — Ред.) работу легко увидеть во время обострений на фронте".

Как реагировать

Анна Маляр подчеркнула, что сейчас президент — не политик, а прежде всего Верховный Главнокомандующий.

"В условиях полномасштабной войны Президент перестает быть в классическом понимании политиком, перед ним просто встают другие задачи. Главная – выиграть войну и сохранить государство", — пояснила заместитель Алексея Резникова.

Поэтому, заявила Маляр, сейчас не время обсуждать персону главы государства в политическом контексте. Это некорректно, потому что не соответствует его реальной роли в настоящий момент.

Напомним, что в мае россияне пытались разогнать фейк о том, что Украине придется согласиться на территориальные уступки России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас