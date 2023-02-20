З Масницею — найкращі привітання у прозі, віршах та листівках

Масниця 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках
У 2023 році українці розпочинають відзначати Масницю у понеділок, 20 лютого. Традиційно святкування триватимуть тиждень. Масляна — веселе, смачне та гамірне свято, яке потребує особливих привітань.
Новини.LIVE підготував оригінальні та щирі привітання у прозі, віршах та листівках з цим чудовим святом.
-
Дев’яті роковини розстрілів на Майдані: в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні
-
Неймар отримав травму і може не зіграти з "Баварією" у ЛЧ
-
Експерти розповіли, чи варто запасатися водіям талонами на пальне
-
Росіяни обстріляли Харківщину: багато поранених серед мирних мешканців регіону
-
За крок від ядерної бомби: Іран збагатив уран до 84%
-
Росіяни за добу убили трьох мирних мешканців Донеччини
-
Допомога українцям: одна з країн ЄС повернула безкоштовний проїзд
-
"Зінченко вчить нас перемагати": в "Арсеналі" оцінили роль українця для команди
-
"Все надходить безперешкодно": Білий дім закликав Україну не зволікати з контрнаступом
-
ЗСУ за добу зменшили кількість окупантів на 800 осіб: Генштаб назвав нові втрати рф
Масниця 2023 — привітання у прозі
***
Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Та й млинці усім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято —
Вас дозвольте привітати!
***
Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І млинців побільше з маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
Хай Масляна з млинцями
Принесе в ваш дім цунамі:
Багато радості, старання,
Добра і процвітання!
***
З Масницею вітаю
І достатку вам бажаю,
І в хаті, і на дворі,
У золоті і в сріблі!
***
Збирайся народ!
Заводь хоровод,
Їж, гуляй і танцюй
Веселися від душі!
Масляна до нас йде
І млинці нам несе!
Млинець з маслом і сметаною,
Що ж ще для щастя треба?!
Налітай! Не соромся!
Вдосталь стравою насолоджуйся!
Я хочу вам побажати
В Масницю цю
Яскраво жити та поживати,
Краще за всіх на світі.
І везіння вам зараз
Щиро бажаю,
Щоб кожен день і годину
Жити, не сумуючи!
***
Весь народ веселий, радий,
Бо сьогодні свято,
Дочекались Масляної
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
І млинці зі сметаною,
Щоб як пити — то не гірко,
Їсти — в роті тане!
***
Пахне свіжими млинцями, пташки за вікном співають,
Набридли холоди всім, дружно Масницю чекають.
Буде багато страв, пісні заспівають,
Ну, а після завершення — опудало спалять.
Попрощалися ми з зимою, зустріли весну!
Сонечко нехай золоте дарує теплоту.
***
Це свято до нас йде
Ранньою весною,
Скільки радощів несе
Воно завжди з собою!
Крижані гори чекають,
І сніжок виблискує,
Санки з гірок вниз біжать,
Сміх не замовкає.
Аромат млинців
Чудовий і святковий,
На млинці друзів кличемо,
Будемо їсти їх разом.
Гучно, весело пройде
Сирна Седмиця,
А за нею — Великий піст,
Час, щоб молитися.
***
З Масницею вітаю!
В цей день тобі бажаю
Багато сміху, багато жартів,
Багато радісних хвилинок!
Радій і не сумуй,
І друзів не забувай!
***
Сьогодні день святковий,
Сьогодні день Масляної!
Млинці їжте та гуляйте,
Та один одного поздоровляйте!
Ну а я всім вам бажаю
Щастя і любові без краю,
Не хворіти, і не хандрити
І сто років ще гудіти!
***
З Масницею привітаю,
Смачних млинців бажаю:
З лососиною, з осетром,
З трюфелями і з медком.
Щастя вам, у справах успіху,
Радості, веселощів, сміху,
Прибуткових ідей красивих,
Креативу, позитиву,
Дуже міцного здоров’я,
Віри і надій з любов’ю.
***
Свято смачного млинця,
Наближається весна!
Принесе нехай за собою,
В дім достаток і спокій…
Позитив і дзвінкий сміх
І здоров’я і успіх.
Галасливий бенкет, млинці і солодкість,
У кожному домі тільки радість.
***
Від душі вас вітаємо
І сердечно запрошуємо:
Всі турботи киньте,
Приходьте в гості,
Прямо до нашого ґанку
До нас на Маслянку.
Переконайтеся самі:
Почастуємо млинцями,
На сметані пампушками,
Пирогами пишними,
Лютому — помахаємо,
Березень привітаємо.
***
Нехай у твоєму домі вирує весна,
Усім ми сьогодні бажаєм добра!
Різних млинців бажаєм скуштувати,
Запрошуєм святкувати разом з нами!
***
Нехай приходить в дім достаток
З ароматами млинців,
Нехай наповнить серце радість,
І любов палає знов,
Нехай підуть від вас тривоги,
Смуток розтане, немов сніг,
Масниця нехай подарує
Вам здоров’я, бадьорість, сміх!
***
Масниця, Масниця!
Немов сонце котиться.
Ми так довго чекали весну
І втомилися від холодів.
Значить, будемо наїдатися,
Будемо сили набиратися!
Ніби теплі млинці,
Всі рум’яні, веселі!
У цю святкову пору
На рік запасем запалу!
***
Проводжаючи зиму, хай багаття горить.
Про весну, що поспішає в гості, каже.
Тут звучить гулянь шум і гучний сміх,
Дарують пісні тут всім і пригощають всіх.
Розступися швидше, весь чесний народ,
А дівиці нехай стануть в хоровод.
Веселіше забави, голосніше бубонці!
По зимі холодній віддзвонили ви.
Червона весна поспішає — дай дорогу їй.
Струмочки нехай дзвінкі зажурчать скоріш.
Пригощаючись млинчиком, танцюйте веселіш!
З Масницею — зворушливі привітання у віршах
***
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
Масляна — світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!
***
Масляна — світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!
***
Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом! Живи, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!
***
Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким же блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.
***
Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.
***
Масниця. Хороше це стародавнє слов'янське свято - проводи зими - зі столами, які ломляться від млинців та інших страв і пиття. У ці дні слов'янська душа - людина гуляє щосили. Я бажаю, щоб у вас Масниця пройшла як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!
***
Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам'ятаються до наступних святок. Бажаю, щоб у вас Масниця пройшла, як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!
***
Всією душею вітаю зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум’яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток. З Масницею!
***
Будь-яке свято в нашому житті — це бенкет душі. А Масниця свято особливе, це свято обжерливості. Звичаєм дозволялося в цей час їсти до гикавки, пити до хрипу, співати до втрати голосу, танцювати до упаду. Порадіємо Масниці, млинців і милим гостям!
Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.
***
У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостиного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!
***
Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки і подарують прекрасний настрій! Нехай весняні дні з принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!
***
Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати та переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро та удачу!
***
Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. Зі святами вас!
***
Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом тебе!
Масниця — оригінальні листівки з привітаннями
Відеопривітання з Масницею
Нагадаємо ми писали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період.