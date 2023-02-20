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Масниця 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах і листівках

20 лютого 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Масницею — найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Привітайте рідних та друзів із цим світлим тижнем
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У 2023 році українці розпочинають відзначати Масницю у понеділок, 20 лютого. Традиційно святкування триватимуть тиждень. Масляна — веселе, смачне та гамірне свято, яке потребує особливих привітань.

Новини.LIVE підготував оригінальні та щирі привітання у прозі, віршах та листівках з цим чудовим святом. 

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Масниця 2023 — привітання у прозі

***

Масляну святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Та й млинці усім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято —

Вас дозвольте привітати!

***

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося вам дуже солодко,

І млинців побільше з маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Хай Масляна з млинцями

Принесе в ваш дім цунамі:

Багато радості, старання,

Добра і процвітання!

***

З Масницею вітаю

І достатку вам бажаю,

І в хаті, і на дворі,

У золоті і в сріблі!

***

Збирайся народ!

Заводь хоровод,

Їж, гуляй і танцюй

Веселися від душі!

Масляна до нас йде

І млинці нам несе!

Млинець з маслом і сметаною,

Що ж ще для щастя треба?!

Налітай! Не соромся!

Вдосталь стравою насолоджуйся!

Масниця 2023 — привітання у прозі

Я хочу вам побажати

В Масницю цю

Яскраво жити та поживати,

Краще за всіх на світі.

І везіння вам зараз

Щиро бажаю,

Щоб кожен день і годину

Жити, не сумуючи!

***

Весь народ веселий, радий,

Бо сьогодні свято,

Дочекались Масляної

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

І млинці зі сметаною,

Щоб як пити — то не гірко,

Їсти — в роті тане!

***

Пахне свіжими млинцями, пташки за вікном співають,

Набридли холоди всім, дружно Масницю чекають.

Буде багато страв, пісні заспівають,

Ну, а після завершення — опудало спалять.

Попрощалися ми з зимою, зустріли весну!

Сонечко нехай золоте дарує теплоту.

***

Це свято до нас йде

Ранньою весною,

Скільки радощів несе

Воно завжди з собою!

Крижані гори чекають,

І сніжок виблискує,

Санки з гірок вниз біжать,

Сміх не замовкає.

Аромат млинців

Чудовий і святковий,

На млинці друзів кличемо,

Будемо їсти їх разом.

Гучно, весело пройде

Сирна Седмиця,

А за нею — Великий піст,

Час, щоб молитися.

***

З Масницею вітаю!

В цей день тобі бажаю

Багато сміху, багато жартів,

Багато радісних хвилинок!

Радій і не сумуй,

І друзів не забувай!

***

Сьогодні день святковий,

Сьогодні день Масляної!

Млинці їжте та гуляйте,

Та один одного поздоровляйте!

Ну а я всім вам бажаю

Щастя і любові без краю,

Не хворіти, і не хандрити

І сто років ще гудіти!

***

З Масницею привітаю,

Смачних млинців бажаю:

З лососиною, з осетром,

З трюфелями і з медком.

Щастя вам, у справах успіху,

Радості, веселощів, сміху,

Прибуткових ідей красивих,

Креативу, позитиву,

Дуже міцного здоров’я,

Віри і надій з любов’ю.

***

Свято смачного млинця,

Наближається весна!

Принесе нехай за собою,

В дім достаток і спокій…

Позитив і дзвінкий сміх

І здоров’я і успіх.

Галасливий бенкет, млинці і солодкість,

У кожному домі тільки радість.

***

Від душі вас вітаємо

І сердечно запрошуємо:

Всі турботи киньте,

Приходьте в гості,

Прямо до нашого ґанку

До нас на Маслянку.

Переконайтеся самі:

Почастуємо млинцями,

На сметані пампушками,

Пирогами пишними,

Лютому — помахаємо,

Березень привітаємо.

***

Нехай у твоєму домі вирує весна,

Усім ми сьогодні бажаєм добра!

Різних млинців бажаєм скуштувати,

Запрошуєм святкувати разом з нами!

***

Нехай приходить в дім достаток

З ароматами млинців,

Нехай наповнить серце радість,

І любов палає знов,

Нехай підуть від вас тривоги,

Смуток розтане, немов сніг,

Масниця нехай подарує

Вам здоров’я, бадьорість, сміх!

***

Масниця, Масниця!

Немов сонце котиться.

Ми так довго чекали весну

І втомилися від холодів.

Значить, будемо наїдатися,

Будемо сили набиратися!

Ніби теплі млинці,

Всі рум’яні, веселі!

У цю святкову пору

На рік запасем запалу!

***

Проводжаючи зиму, хай багаття горить.

Про весну, що поспішає в гості, каже.

Тут звучить гулянь шум і гучний сміх,

Дарують пісні тут всім і пригощають всіх.

Розступися швидше, весь чесний народ,

А дівиці нехай стануть в хоровод.

Веселіше забави, голосніше бубонці!

По зимі холодній віддзвонили ви.

Червона весна поспішає — дай дорогу їй.

Струмочки нехай дзвінкі зажурчать скоріш.

Пригощаючись млинчиком, танцюйте веселіш!

З Масницею — зворушливі привітання у віршах

З Масницею — зворушливі привітання у віршах

***

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

Масляна — світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Масляна — світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай в цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом! Живи, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя!

***

Вітаю з Масницею! Бажаю тобі життя солодкого і смачного, як млинці з медом. Нехай воно буде таким же блискучим, як млинці з маслом. І нехай поруч з тобою завжди будуть лише дорогі, як млинці з ікрою, люди.

***

Вітаю з Масницею. Бажаю, щоб жоден млинець в житті не був комом, щоб зима завершила своє торжество і пустила в серце квітучу та ніжну весну. Бажаю жити, катаючись сиром в маслі, бажаю добрих друзів і справжнього щастя.

***

Масниця. Хороше це стародавнє слов'янське свято - проводи зими - зі столами, які ломляться від млинців та інших страв і пиття. У ці дні слов'янська душа - людина гуляє щосили. Я бажаю, щоб у вас Масниця пройшла як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!

***

Гряде Великий піст, так нехай же веселощів Масляної запам'ятаються до наступних святок. Бажаю, щоб у вас Масниця пройшла, як по маслу. Зі щедрою веселою Масляною!

***

Всією душею вітаю зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум’яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе лише щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток. З Масницею!

***

Будь-яке свято в нашому житті — це бенкет душі. А Масниця свято особливе, це свято обжерливості. Звичаєм дозволялося в цей час їсти до гикавки, пити до хрипу, співати до втрати голосу, танцювати до упаду. Порадіємо Масниці, млинців і милим гостям!

З Масницею — зворушливі привітання

Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячою, як свіжоспечений млинець, а матеріальний добробут – жирним, як домашня сметанка.

***

У ці дні ми проводжаємо зиму, а з нею всі неприємності та негаразди! На порозі весни, в саме смачне свято, хочеться побажати оновлення і веселих днів, щедрого столу, гостиного будинку, достатку. Хай сонце світить яскравіше, нехай біди пройдуть повз, а в серці назавжди оселиться щастя та добро. З Масницею!

***

Вітаю з приходом весни, з Масницею! Нехай млинці прямо з печі розтоплять останні зимові крижинки і подарують прекрасний настрій! Нехай весняні дні з принесуть нам радість, мир, добробут, душевне тепло і любов людських сердець. Зі святом!

***

Вітаю Вас з Масницею! Нехай минула зима забере з собою все, що могло змусити плакати та переживати, а весна буйним цвітом і теплим вітром принесе у Ваші будні світло, добро та удачу!

***

Бажаємо вам на Масницю щастя та радісних клопотів. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легке і насичене цікавими моментами. Зі святами вас!

***

Бажаю на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай у душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаю, щоб життя йшло як по маслу, було легким та насиченим цікавими моментами. Зі святом тебе!

Масниця — оригінальні листівки з привітаннями 

Масниця — оригінальні листівки

Привітання з Масницею 2023: картинки

Привітання з Масницею

Привітання з Масляною українською

Привітання з Масницею 2023

Масниця - картинки та листівки

Масниця - картинки та листівки, привітання українською

Привітання з масляною

Привітання з Масляною: красиві листівки

Масляниця 2023: щирі привітання та яскраві листівки

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Масляна 2023 в Україні: коли святкують

Коли у 2023 році святкують Масляну

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Масляна, Масниця, Колодій, Колодки

Масляна 2023 — коли та як її святкувати

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Відеопривітання з Масницею 

 

Нагадаємо ми писали, коли починається Масниця, як святкують українці та що заборонено робити у цей період. 

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