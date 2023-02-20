С Масленицей — лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

Масленица 2023: оригинальные и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
В 2023 году украинцы начинают отмечать Масленицу в понедельник, 20 февраля. Традиционно празднование продлится неделю. Масленица — веселый, вкусный и шумный праздник, требующий особых поздравлений.
Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках с этим замечательным праздником.
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Масленица 2023 — поздравление в прозе
***
Масленицу праздновали,
Люту зиму провожали.
Были танцы, были пение
Да и блины всем на удивление.
Ой, какой же хороший праздник —
Вас позвольте поздравить!
***
Масленица к нам пришла,
Значит, скоро уже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Песни, танцы, хоровод!
Всем желаю я изобилия,
Чтобы жилось вам очень сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
***
Пусть Масленица с блинами
Принесет в ваш дом цунами:
Много радости, старания,
Добрая и процветание!
***
С Масленицей поздравляю
И изобилия вам желаю,
И в доме, и во дворе,
В золоте и серебре!
***
Собирайся народ!
Заводи хоровод,
Ешь, гуляй и танцуй
Веселись от души!
Масленица к нам идет
И блины нам несет!
Блинчик с маслом и сметаной,
Что же еще для счастья нужно?
Налетай! Не стесняйся!
Вдоволь блюдом наслаждайся!
Я хочу вам пожелать
В Масленицу эту
Ярко жить и поживать,
Лучше всех на свете.
И везение вам сейчас
Искренне желаю,
Чтобы каждый день и час
Жить, не унывая!
***
Весь народ весел, рад,
Ибо сегодня праздник,
Дождались Масленицы
Ребята и девушки.
Будет у нас горькая водка
И блины со сметаной,
Чтобы как пить — это не горько,
Есть – во рту тает!
***
Пахнет свежими блинами, птички за окном поют,
Надоели холода всем, дружно Масленицу ждут.
Будет много блюд, песни споют,
Ну, а после завершения — чучело сожгут.
Простились мы с зимой, встретили весну!
Солнышко да золотое дарит теплоту.
***
Этот праздник к нам идет
Ранней весной,
Сколько радостей несет
Оно всегда с собой!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Аромат блинов
Прекрасный и праздничный,
На блине друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Громко, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Пора молиться.
***
С Масленицей поздравляю!
В этот день тебе желаю
Много смеха, много шуток,
Много радостных минуток!
Радуйся и не грусти,
И друзей не забывай!
***
Сегодня день праздничный,
Сегодня день Масленицы!
Блинчики ешьте и гуляйте,
Да друг друга поздравляйте!
Ну а я всем вам желаю
Счастья и любви без края,
Не болеть, и не хандрить
И сто лет еще гудеть!
***
С Масленицей поздравлю,
Вкусных блинов желаю:
С лососиной, с осетром,
С трюфелями и с медом.
Счастье вам, по делам успеха,
Радости, веселья, смеха,
Доходных идей красивых,
Креатива, позитива,
Очень крепкого здоровья,
Веры и надежды с любовью.
***
Праздник вкусного блина,
Грядет весна!
Пусть принесет за собой,
В дом достаток и покой…
Позитив и звонкий смех
И здоровье и удача.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.
***
От души вас поздравляем
И сердечно приглашаем:
Все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленку.
Убедитесь сами:
Угостим блинами,
На сметане пышками,
Пирогами пышными,
Февраль — помахаем,
Март поздравим.
***
Пусть в твоем доме бурлит весна,
Всем мы сегодня желаем добра!
Различных блинов желаем отведать,
Приглашаем праздновать вместе с нами!
***
Пусть приходит в дом изобилие
С ароматами блинов,
Пусть наполнит сердце радость,
И любовь пылает снова,
Пусть уйдут от вас тревоги,
Грусть растает, словно снег,
Масленица пусть подарит
Вам здоровье, бодрость, смех!
***
Масленица, Масленица!
Словно солнце катится.
Мы так долго ждали весну
И устали от холодов.
Значит, будем наедаться,
Будем силы набираться!
Как теплые блины,
Все румяные, веселые!
В это праздничное время
В год запасем запала!
***
Провожая зиму, пусть костер горит.
О весне, спешащей в гости, говорит.
Здесь звучит гулянье шум и громкий смех,
Дарят песни здесь всем и угощают всех.
Расступись скорее, весь честный народ,
А девицы пусть станут в хоровод.
Веселее забавы, громче бубенчики!
По холодной зиме отзвонили вы.
Красная весна спешит – дай дорогу ей.
Ручейки пусть звонкие зажурчат скорее.
Угощаясь блинчиком, танцуйте веселее!
С Масленицей — трогательные поздравления в стихах
***
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
***
Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!
***
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом! Живи, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
***
Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть оно будет таким же блестящим, как блины с маслом. И пусть рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.
***
Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и подлинного счастья.
***
Масленица. Хорош этот древний славянский праздник - проводы зимы - со столами, которые ломятся от блинов и других блюд и питья. В эти дни славянская душа – человек гуляет вовсю. Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!
***
Грядет Великий пост, так пусть же веселья Масленицы запомнятся до следующих праздников. Желаю, чтобы у вас Масленица прошла, как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!
***
Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных румяных блинов. Пусть зима унесет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!
***
Любой праздник в нашей жизни – это пир души. А Масленица праздник особенный, это праздник чревоугодия. Обычникам разрешалось в это время есть до икоты, пить до хрипа, петь до потери голоса, танцевать до упаду. Порадуемся Масленице, блинам и милым гостям!
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
***
В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостиного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!
***
Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние дни принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!
***
Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!
***
Желаю на Масленицу счастья и радостных забот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаю, чтобы жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздником тебя!
Масленица – оригинальные открытки с поздравлениями
Видеопоздравления с Масленицей
Напомним, мы писали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.