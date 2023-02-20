С Масленицей — лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках

Поздравьте родных и друзей с этой светлой неделей

В 2023 году украинцы начинают отмечать Масленицу в понедельник, 20 февраля. Традиционно празднование продлится неделю. Масленица — веселый, вкусный и шумный праздник, требующий особых поздравлений.

Новини.LIVE подготовил оригинальные и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках с этим замечательным праздником.

Масленица 2023 — поздравление в прозе

***

Масленицу праздновали,

Люту зиму провожали.

Были танцы, были пение

Да и блины всем на удивление.

Ой, какой же хороший праздник —

Вас позвольте поздравить!

***

Масленица к нам пришла,

Значит, скоро уже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Песни, танцы, хоровод!

Всем желаю я изобилия,

Чтобы жилось вам очень сладко,

И блинов побольше с маслом,

Чтобы жизнь была прекрасной!

***

Пусть Масленица с блинами

Принесет в ваш дом цунами:

Много радости, старания,

Добрая и процветание!

***

С Масленицей поздравляю

И изобилия вам желаю,

И в доме, и во дворе,

В золоте и серебре!

***

Собирайся народ!

Заводи хоровод,

Ешь, гуляй и танцуй

Веселись от души!

Масленица к нам идет

И блины нам несет!

Блинчик с маслом и сметаной,

Что же еще для счастья нужно?

Налетай! Не стесняйся!

Вдоволь блюдом наслаждайся!

Я хочу вам пожелать

В Масленицу эту

Ярко жить и поживать,

Лучше всех на свете.

И везение вам сейчас

Искренне желаю,

Чтобы каждый день и час

Жить, не унывая!

***

Весь народ весел, рад,

Ибо сегодня праздник,

Дождались Масленицы

Ребята и девушки.

Будет у нас горькая водка

И блины со сметаной,

Чтобы как пить — это не горько,

Есть – во рту тает!

***

Пахнет свежими блинами, птички за окном поют,

Надоели холода всем, дружно Масленицу ждут.

Будет много блюд, песни споют,

Ну, а после завершения — чучело сожгут.

Простились мы с зимой, встретили весну!

Солнышко да золотое дарит теплоту.

***

Этот праздник к нам идет

Ранней весной,

Сколько радостей несет

Оно всегда с собой!

Ледяные горы ждут,

И снежок сверкает,

Санки с горок вниз бегут,

Смех не умолкает.

Аромат блинов

Прекрасный и праздничный,

На блине друзей зовем,

Будем есть их вместе.

Громко, весело пройдет

Сырная Седмица,

А за ней - Великий пост,

Пора молиться.

***

С Масленицей поздравляю!

В этот день тебе желаю

Много смеха, много шуток,

Много радостных минуток!

Радуйся и не грусти,

И друзей не забывай!

***

Сегодня день праздничный,

Сегодня день Масленицы!

Блинчики ешьте и гуляйте,

Да друг друга поздравляйте!

Ну а я всем вам желаю

Счастья и любви без края,

Не болеть, и не хандрить

И сто лет еще гудеть!

***

С Масленицей поздравлю,

Вкусных блинов желаю:

С лососиной, с осетром,

С трюфелями и с медом.

Счастье вам, по делам успеха,

Радости, веселья, смеха,

Доходных идей красивых,

Креатива, позитива,

Очень крепкого здоровья,

Веры и надежды с любовью.

***

Праздник вкусного блина,

Грядет весна!

Пусть принесет за собой,

В дом достаток и покой…

Позитив и звонкий смех

И здоровье и удача.

Шумный пир, блины и сладость,

В каждом доме только радость.

***

От души вас поздравляем

И сердечно приглашаем:

Все заботы бросьте,

Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу

К нам на Масленку.

Убедитесь сами:

Угостим блинами,

На сметане пышками,

Пирогами пышными,

Февраль — помахаем,

Март поздравим.

***

Пусть в твоем доме бурлит весна,

Всем мы сегодня желаем добра!

Различных блинов желаем отведать,

Приглашаем праздновать вместе с нами!

***

Пусть приходит в дом изобилие

С ароматами блинов,

Пусть наполнит сердце радость,

И любовь пылает снова,

Пусть уйдут от вас тревоги,

Грусть растает, словно снег,

Масленица пусть подарит

Вам здоровье, бодрость, смех!

***

Масленица, Масленица!

Словно солнце катится.

Мы так долго ждали весну

И устали от холодов.

Значит, будем наедаться,

Будем силы набираться!

Как теплые блины,

Все румяные, веселые!

В это праздничное время

В год запасем запала!

***

Провожая зиму, пусть костер горит.

О весне, спешащей в гости, говорит.

Здесь звучит гулянье шум и громкий смех,

Дарят песни здесь всем и угощают всех.

Расступись скорее, весь честный народ,

А девицы пусть станут в хоровод.

Веселее забавы, громче бубенчики!

По холодной зиме отзвонили вы.

Красная весна спешит – дай дорогу ей.

Ручейки пусть звонкие зажурчат скорее.

Угощаясь блинчиком, танцуйте веселее!

С Масленицей — трогательные поздравления в стихах

***

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

***

Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

***

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом! Живи, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

***

Поздравляю с Масленицей! Желаю тебе жизни сладкой и вкусной, как блины с медом. Пусть оно будет таким же блестящим, как блины с маслом. И пусть рядом с тобой всегда будут только дорогие, как блины с икрой, люди.

***

Поздравляю с Масленицей. Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила в сердце цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и подлинного счастья.

***

Масленица. Хорош этот древний славянский праздник - проводы зимы - со столами, которые ломятся от блинов и других блюд и питья. В эти дни славянская душа – человек гуляет вовсю. Я желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!

***

Грядет Великий пост, так пусть же веселья Масленицы запомнятся до следующих праздников. Желаю, чтобы у вас Масленица прошла, как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!

***

Всей душой поздравляю с праздником прихода весны. Побольше вам огромных румяных блинов. Пусть зима унесет с собой все невзгоды, а весна принесет только счастье, удачу, радость, семейное благополучие и достаток. С Масленицей!

***

Любой праздник в нашей жизни – это пир души. А Масленица праздник особенный, это праздник чревоугодия. Обычникам разрешалось в это время есть до икоты, пить до хрипа, петь до потери голоса, танцевать до упаду. Порадуемся Масленице, блинам и милым гостям!

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умаляет и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как свежеиспеченный блин, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

***

В эти дни мы провожаем зиму, а с ней все неприятности и невзгоды! На пороге весны, в самый вкусный праздник, хочется пожелать обновления и веселых дней, щедрого стола, гостиного дома, достатка. Пусть солнце светит ярче, пусть беды пройдут мимо, а в сердце навсегда поселится счастье и добро. С Масленицей!

***

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины прямо из печи растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние дни принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

***

Поздравляю Вас с Масленицей! Пусть прошедшая зима унесет с собой все, что могло заставить плакать и переживать, а весна буйным цветом и теплым ветром принесет в Ваши будни свет, добро и удачу!

***

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!

***

Желаю на Масленицу счастья и радостных забот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаю, чтобы жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздником тебя!

Масленица – оригинальные открытки с поздравлениями

Видеопоздравления с Масленицей

Напомним, мы писали, когда начинается Масленица, как празднуют украинцы и что запрещено делать в этот период.