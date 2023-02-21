В Україні розпочалось перейменування станцій українською мовою

Вже у 2023 році Укрзалізниця припинить дубляж російською назвою всіх написів на/у вагонах, а також у пасажирських квитках

АТ "Укрзалізниця" розпочинає масштабну кампанію з українізації залізниці, у межах якої будуть перейменовані станції та змінена мова написів у поїздах і нумерація кілометражу.

Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін під час брифінгу 21 лютого, пише "Укрінформ".

Українізація залізниці

"Для нас — це програма, коли у найближчі три роки ми повертатимемо українську мову на залізницю і зробимо нашу залізницю насправді українською", — сказав він.

Камишін розповів, що у межах програми компанія планує перейменувати дві філії: Південно-західну залізницю та Південну залізницю. Він зазначив, що ці філії отримали свої назви ще за часів російської імперії, і ці назви мають бути змінені відповідно до географії України.

Вже у 2023 році Укрзалізниця припинить дубляж російською назвою всіх написів на/у вагонах, а також у пасажирських квитках. Компанія планує замінити російську мову на англійську та розробити власний стандарт позначень, який буде погоджено з країнами Європи.

Камишін додав, що за рік УЗ планує відмовитися від радянської системи умовних позначень та сигналів. При цьому компанія перейде на західноєвропейську систему сигналів.

Передбачений бюджет

У бюджеті АТ "Укрзалізниця" на 2023 рік передбачено 68 млн грн на програму з українізації.

"У нас у бюджеті залізниці на цей рік закладені незначні кошти на початок цієї програми (з українізації — Ред.) — 68 млн грн", — сказав Камишін.

Він також зазначив, що цих грошей буде достатньо для старту програми. Він додав, що етапи, які потребують значних коштів, будуть реалізовані пізніше.

За словами очільника УЗ, програма з українізації залізниці триватиме три роки. Водночас компанія планує перейменувати всі залізничні станції та зупинки, які мають радянські чи зросійщені назви.

Зміна нумерації кілометражу

Також Укрзалізниця замінить нумерацію кілометражу. Наразі стовпчики, які вказують кілометраж, відраховують відстань від москви, тому що вони були встановлені ще у радянському союзі. Камишін наголосив, що УЗ вже почала вести відлік від нульового кілометра — Центрального вокзалу у Києві, де встановлено відповідну позначку. Очікується, що за два роки вся нумерація на стовпчиках буде замінена.

Очільник УЗ зауважив, що нові позначки будуть сітловідбивальними, і це дозволить підвищити рівень безпеки на залізниці.

Нагадаємо, на 11 найбільших вокзалах країни з’явились зручні дозатори питної води для тварин, що подорожують поїздами. Такі поїлки встановили й на одеській залізниці.