В Украине началось переименование станций на украинский язык

Уже в 2023 году Укрзализныця прекратит дубляж российских названий всех надписей на вагонах, а также в пассажирских билетах

АО "Укрзализныця" начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин во время брифинга 21 февраля, пишет "Укринформ".

Украинизация железной дороги

"Для нас — это программа, когда в ближайшие три года мы будем возвращать украинский язык на железную дорогу и сделаем нашу железную дорогу на самом деле на украинском", — сказал он.

Камышин рассказал, что в рамках программы компания планирует переименовать два филиала: Юго-западную железную дорогу и ЮЖД. Он отметил, что эти филиалы получили свои названия еще при российской империи, и эти названия должны быть изменены в соответствии с географией Украины.

Уже в 2023 году Укрзализныця прекратит дубляж русским названием всех надписей на вагонах, а также в пассажирских билетах. Компания планирует заменить русский язык английским и разработать собственный стандарт обозначений, который будет согласован со странами Европы.

Камышин добавил, что через год УЗ планирует отказаться от советской системы условных обозначений и сигналов. При этом компания перейдет на западноевропейскую систему сигналов.

Предусмотренный бюджет

В бюджете АО "Укрзализныця" на 2023 год предусмотрено 68 млн. грн. на программу по украинизации.

"У нас в бюджете железной дороги на этот год заложены незначительные средства на начало этой программы (по украинизации. — Ред.) — 68 млн грн", — сказал Камышин.

Он также отметил, что этих денег будет достаточно для старта программы. Он добавил, что этапы, требующие значительных средств, будут реализованы позже.

По словам главы УЗ, программа по украинизации железной дороги продлится три года. В то же время, компания планирует переименовать все железнодорожные станции и остановки, которые имеют советские или русские названия.

Изменение нумерации километража

Также Укрзализныця заменит нумерацию километража. Пока столбики, указывающие километраж, отсчитывают расстояние от москвы, потому что они были установлены еще в советском союзе. Камышин подчеркнул, что УЗ уже начала вести отсчет от нулевого километра — Центрального вокзала в Киеве, где установлена соответствующая отметка. Ожидается, что через два года вся нумерация на столбиках будет заменена.

Глава УЗ отметил, что новые отметки будут светоотражающими, и это позволит повысить уровень безопасности на железной дороге.

Напомним, на 11 крупнейших вокзалах страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных. Такие поилки установили и на одесской железной дороге.