McDonald's повернув улюблені страви клієнтам: деталі

McDonald's у Києві. Фото: wikimedia.org

McDonald's відповів на численні прохання своїх українських клієнтів та оновив меню, додавши туди національні родзинки. Шанувальники мережі тепер можуть насолодитися картопляними соусами та особливим українським бургером.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Оновлене меню

На презентованих роликах виділяється повернутий сирний соус, про який йшлося раніше. Зараз багато клієнтів виявили бажання бачити в меню картопля "по-селянські" та ароматне шоколадне печиво.

Щодо українського бургера, то представлено дві його версії:

Житній зі шматочком яловичини включає житній коржик, ніжне м'ясо яловичини, бекон, сир Чедер, свіжі овочі, мариновані огірки і смачний соус Барбекю.

Житній з куркою складається з житнього коржика, курячої котлети, бекону, зелені, маринованих огірків та гірчичного соусу.

Додатково, з кожної покупки такого бургера, 5 гривень буде направлено до українського фонду "Дім Рональда МакДональда" на підтримку місцевих сімей.

Нагадаємо, що у 2024 році McDonald's планує розширення франшизи . Компанія створить новий бренд закладів під назвою CosMc's.