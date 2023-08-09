McDonald’s вернул любимые блюда клиентам: детали

McDonald’s в Киеве. Фото: wikimedia.org

McDonald’s ответил на многочисленные просьбы своих украинских клиентов и обновил меню, добавив туда национальные изюминки. Поклонники сети теперь могут насладиться картофельными соусами и особенным украинским бургером.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Обновленное меню

На презентованных роликах выделяется сырный соус, о котором шла речь ранее. Сейчас многие клиенты выразили желание видеть в меню картофель "по-деревенски" и ароматное шоколадное печенье.

Что касается украинского бургера, то представлено две его версии:

Ржаной с кусочком говядины включает в себя ржаную лепешку, нежное мясо говядины, бекон, сыр Чедер, свежие овощи, маринованные огурцы и вкусный соус Барбекю.

Ржаной с курицей состоит из ржаной лепешки, куриной котлеты, бекона, зелени, маринованных огурцов и горчичного соуса.

Дополнительно, с каждой покупки такого бургера, 5 гривен будут направлены в украинский фонд "Дом Рональда МакДональда" на поддержку местных семей.

Напомним, что в 2024 году McDonald's планирует расширение франшизы. Так, компания создаст новый бренд заведений под названием CosMc's.