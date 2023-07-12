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Медичний колапс в Маріуполі: мешканці купують черги до лікарів

12 липня 2023 14:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Медичний колапс в Маріуполі: мешканці купують черги до лікарів
Обласна лікарня інтенсивного лікування у Маріуполі. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі медичний колапс. Люди намагаються швидше потрапити до лікарів, тому купують чергу до терапевта.

Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Реалії Маріуполя. Чергу до терапевта тепер треба купувати", — розповів Андрющенко

Заступник мера міста опублікував скриншот, на якому видно листування мешканців Маріуполя. Одна з жінок написала, що готова придбати чергу до терапевта за 10 тисяч рублів. Мешканка міста відреагувала на пропозицію жінки та розкритикувала її.

"Я б купила від безвиході", — наголошує жінка.

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Листування маріупольців. Фото: скриншот

Нагадаємо, заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає Приморський район міста. За його словами, він завжди вважався елітним.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.

Додамо, російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.

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