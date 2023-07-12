Медичний колапс в Маріуполі: мешканці купують черги до лікарів
У тимчасово окупованому Маріуполі медичний колапс. Люди намагаються швидше потрапити до лікарів, тому купують чергу до терапевта.
Про це повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Черга до лікарів
"Реалії Маріуполя. Чергу до терапевта тепер треба купувати", — розповів Андрющенко
Заступник мера міста опублікував скриншот, на якому видно листування мешканців Маріуполя. Одна з жінок написала, що готова придбати чергу до терапевта за 10 тисяч рублів. Мешканка міста відреагувала на пропозицію жінки та розкритикувала її.
"Я б купила від безвиході", — наголошує жінка.
Нагадаємо, заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає Приморський район міста. За його словами, він завжди вважався елітним.
Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.
Додамо, російські окупанти вигадали чергову причину для того, аби відібрати житло у тих українців, які залишаються в Маріуполі. Відібрані квартири віддають цивільним і військовим росіянам.