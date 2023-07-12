Медицинский коллапс в Мариуполе: жители покупают очереди к врачам

Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе. Фото: google.com

Во временно оккупированном Мариуполе медицинский коллапс. Люди пытаются быстрее попасть к врачам, поэтому покупают очередь к терапевту.

Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Очередь к врачам

"Реалии Мариуполя. Очередь к терапевту теперь нужно покупать", — рассказал Андрющенко

Заместитель мэра города опубликовал скриншот, на котором видно переписку жителей Мариуполя. Одна из женщин написала, что готова приобрести очередь к терапевту за 10 тысяч рублей. Жительница города отреагировала на предложение женщины и раскритиковала ее.

"Я бы купила от безвыходности", — отмечает женщина.

Переписка мариупольцев. Фото: скриншот

Напомним, заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сейчас выглядит Приморский район города. По его словам, он всегда числился элитным.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе усилились репрессии. Проверяют абсолютно всех, независимо от возраста и пола.

Добавим, российские оккупанты придумали очередную причину для того, чтобы отобрать жилье у оставшихся в Мариуполе украинцев. Отобранные квартиры отдают гражданским и военным россиянам.