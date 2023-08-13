Медовий Спас 2023 — дата, традиції, що освячувати і яких заборон дотримуватися

Українки з букетами йдуть до церкви на свято Маковія. Фото: Вечірній Київ

У цей понеділок, 14 серпня, християни східного обряду відзначають Маковія або Медовий спас, в православному календарі воно відоме як Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього. Це перше з трьох літніх свят, які вшановують Спасителя Ісуса Христа. Цього дня також починається Успенський піст, який триває до Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).

Новини.LIVE розповідає про суть свята, його головні традиції та заборони. Як відсвяткувати, що слід освячувати в церкві, скільки можна з'їсти меду та як зробити справжній букет-оберіг.

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Медовий Спас — історія та значення свята

Свято виникло у Візантії за часів Середньовіччя, коли люди перебували в полоні страшних епідемій.

Зі скарбниці імператора винесли хрест, на якому був розп'ятий Ісус. З ним обійшли усе місто Константинополь, а потім внесли хрест до храму святої Софії та звершили перед ним молебень. Віряни зверталися до Бога з молитвами про спасіння та зцілення.

Власне, тому в церковному календарі свято і називається — Винесення (тобто, нести попереду себе) чесних древ животворящого Хреста Господнього.

Спочатку, в XII столітті, цього дня проводили молебень і освячували воду.

Вже пізніше віряни стали приносити в храм овочі та фрукти з нового врожаю, щоб отримати благословення на його збір.

Оскільки свято відзначалося за старим стилем 1 серпня (з 2024 року українці також перейдуть на такий церковний календар) і більшість плодів ще дозрівали, то до церкви несли святити мед.

У пасічників у цей період починалася гаряча пора — збір меду. Перший потрібно було освятити в церкві і лише після цього його куштували та пригощали інших.

Вважалося, що кожен цього дня має скуштувати хоча б ложечку меду — є ще така приказка: "На перший Спас навіть жебрак медку спробує".

Також перший Спас ще називають свято Маковея (пов'язують його з днем пам'яті семи святих мучеників Маккавеїв) — у народній свідомості ім'я Маккавея пов'язалося з маком, тому, крім меду, освячують цього дня мак.

Є у свята Спаса і ще одна назва — Спас на воді, або Мокрий Спас. У храмах освячують воду. Вона вважається цілющою і допомагає зміцнити здоров'я та вберегтися від недуг.

Що освячують на Медовий Спас. Фото: Google

Медовий Спас 2023 — що не можна робити

Саме з Маковея починається Успенський піст, який триватиме до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Цей піст суворий, а тому православним вірянам заборонено вживати м'ясо, продукти тваринного походження та алкоголь.

Також у день Медового Спасу заборонено:

лаятися;

лихословити;

сваритися;

бажати іншим зла;

займатися домашньою роботою;

поратися на городі;

відмовляти в допомозі та милостині;

вживати скоромну їжу;

вживати алкоголь.

Як святкують Медовий Спас

Традиційно у свято Маковія віряни йдуть до церкви, освячують мед, мак, букетики з трав та квітів, воду. Також ставлять свічки за здоров'я й моляться Богу про спасіння душі, зцілення та міцне здоров'я.

Вважалося, що освячений букет принесе щастя та мир родині й допоможе квітнути та процвітати господарству.

Святити також несли вінок з квітів та колосків, посередні якого ставили свічку.

Цей день слід провести в молитвах та присвятити його благим справам.

Господині на Медовий Спас готують пісну випічку з маком і медом. Обов'язковим цього дня вважається пригостити такою випічкою нужденних.

У свято бажано допомогти тим, хто потребує допомоги. І не тільки людям, а й тваринам. Тоді весь рік супроводжуватиме удача, а лихо оминатиме.

Є в народі цікавий звичай на Маковія — в баночку з-під меду протягом року складали монети, аж до наступного Медового Спаса, а потім віддати їх тому, хто потребує. Цей вчинок обов'язково повернеться благом і достатком.

Букет-оберіг на свято Медовий Спас. Фото: УНІАН

Як правильно зібрати букет-оберіг

Букетик-оберіг, який в народі називають маковійчик, складається з різних запашних трав, квітів, сухоцвітів, колосків пшениці.

Також до букету обов'язково додавали різні голівки маку, як господарського, так і дикого. Крім того, в давнину букетики прикрашали кропом, горохом, квасолею та навіть кукурудзою.

Загалом букет має складатися з 17 різних трав. Вважали, що маковійчик має захисні властивості та може уберегти від злих сил.

На свято маковійчики освячували у церкві та ставили вдома біля ікон. Навесні мак з букета обов'язково висіювали на городі.

Букет-оберіг маковійчик. Фото: УНІАН

Щоб скласти справжній букет-оберіг, обирайте такі рослини та квіти:

Чорнобривці — символізують здоров’я.

Нагідки — вірність та щасливе сімейне життя.

Соняшник — символ сонця, тепла і вдячності, надії та віри.

Рута — символ жіночності та краси.

Калина — символ дівочої краси, любові, ніжності.

Материнка (орегано) — щоб "роду не було переводу".

Колоски вівса — символ щедрого врожаю та добробуту.

Ласкавець — символізує злагоду в родині.

Тирлич — щоб у дівчини було багато кавалерів.

Буркун — допомагає у примиренні між членами сім'ї.

Гілочки полину — символізує спокій, захищає від негараздів.

Любисток — символ любові, злагоди.

Волошки — святість, душевна чистота, скромність.

Цикорій — є символом помірності.

Будяк (чортополох) — захищає від скандалів у родині.

Жоржина — символізує успіх та всепереможну силу життя.

Деревій — означає нескореність і силу.

Після освячення квіти клали за образами, і вони лежать там аж до весни. Деякими травами і маком дозволялося користуватися за необхідності, адже "освячене зело до всякої слабості здібне".

Навесні мак розсівали городом, а сухі квіти на Благовіщення дівчата вплітали до кіс — "щоб не випадало з голови волосся".

На Маковія святили також і мак-видюк (самосійний, дикий мак), що в народному знахарстві вважається засобом проти чародійства, упирів і так званих "ходячих покійників". Ним обсипали навкруги себе або обсипали дім — щоб зробити магічне коло з маку — тоді всі вроки і хитрощі відьми, як вважалося, пропадуть безслідно.

Нагадаємо, ми писали детальний церковний календар на серпень 2023 року.