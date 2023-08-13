Медовый Спас 2023 — дата, традиции и главные запреты

Украинки с букетами идут в церковь на праздник Маковея. Фото: Вечерний Киев

В этот понедельник, 14 августа, христиане восточного обряда отмечают Маковея или Медовый спас, в православном календаре оно известно как вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Это первый из трех летних праздников, которые чествуют Спасителя Иисуса Христа. В этот день также начинается Успенский пост, продолжающийся до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).

Новости.LIVE рассказывает о сути праздника, его главных традициях и запретах. Как отпраздновать, что нужно освящать в церкви, сколько можно съесть меда и как сделать настоящий букет-оберег.

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Медовый Спас — история и значение праздника

Праздник возник в Византии при Средневековье, когда люди находились в плену страшных эпидемий.

Из сокровищницы императора вынесли крест, на котором был распят Иисус. С ним обошли весь город Константинополь, а затем внесли крест в храм святой Софии и совершили перед ним молебен. Верующие обращались к Богу с молитвами о спасении и исцелении.

Собственно, поэтому в церковном календаре праздник и называется — вынесение (то есть, нести впереди себя) честных древ животворящего Креста Господня.

Первоначально , в XII веке, в этот день совершали молебен и освящали воду.

Уже позже верующие стали приносить в храм овощи и фрукты из нового урожая, чтобы получить благословение на сбор.

Поскольку праздник отмечался по старому стилю 1 августа (с 2024 украинцы также перейдут на такой церковный календарь) и большинство плодов еще созревали, то в церковь несли святить мед.

У пчеловодов в этот период начиналась горячая пора — сбор меда. Первое нужно было освятить в церкви и только после этого его пробовали и угощали других.

Считалось, что каждый в этот день должен попробовать хотя бы ложечку меда — есть еще такая поговорка: "На первый Спас даже нищий медку попробует".

Также первый Спас еще называют праздник Маковея (связывают его с днем памяти семи святых мучеников Маккавеев) — в народном сознании имя Маккавея связалось с маком, поэтому кроме меда освящают в этот день мак.

Есть по праздникам Спаса и еще одно название — Спас на воде, или Мокрый Спас . В храмах освящают воду. Она считается целебной и помогает укрепить здоровье и уберечься от недугов.

Освящаемый на Медовый Спас. Фото: Google

Медовый Спас 2023 — что нельзя делать

Именно с Маковея начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Этот пост суров, поэтому православным верующим запрещено употреблять мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.

Также в день Медового Спаса запрещено:

ругаться;

злословить;

ссориться;

желать другим зла;

заниматься домашней работой;

возиться на огороде;

отказывать в помощи и подаянии;

употреблять скоромную пищу;

употреблять алкоголь.

Как празднуют Медовый Спас

Традиционно в праздник Маковея верующие идут в церковь, освящают мед, мак, букетики из трав и цветов, воду. Также ставят свечи за здоровье и молятся Богу о спасении души, исцелении и крепком здоровье.

Считалось, что освященный букет принесет счастье и мир семье и поможет процветать и процветать хозяйству.

Святить также несли венок из цветов и колосьев, посредственные которого ставили свечу.

Этот день следует провести в молитвах и посвятить его благим делам.

Хозяйки на Медовый Спас готовят постную выпечку с маком и медом. Обязательным в этот день считается угостить такой выпечкой нуждающихся.

В праздник желательно помочь нуждающимся в помощи. И не только людям, но и животным. Тогда весь год будет сопровождать удача, а беда будет обходить.

Есть в народе интересный обычай на Маковея — в баночку из-под меда в течение года складывали монеты, вплоть до следующего Медового Спаса, а затем отдать их нуждающемуся. Этот поступок обязательно вернется благом и изобилием.

Букет-оберег на праздник Спас. Фото: УНИАН

Как правильно собрать букет-оберег

Букетик-оберег, который в народе называют маковойчиком, состоит из различных душистых трав, цветов, сухоцветов, колосков пшеницы.

Также в букет обязательно добавляли разные головки мака, как хозяйственного, так и дикого. Кроме того, в древности букетики украшали укропом, горохом, фасолью и даже кукурузой.

В общей сложности букет должен состоять из 17 различных трав. Считали, что маковичок обладает защитными свойствами и может уберечь от злых сил.

На праздник маковойчики освящали в церкви и ставили дома у икон. Весной мак из букета обязательно высевали на огороде.

Букет-оберег маковичок. Фото: УНИАН

Чтобы составить настоящий букет-оберег, выбирайте следующие растения и цветы:

Бархатцы — символизируют здоровье.

Казки — верность и счастливая семейная жизнь.

Подсолнечник — символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры.

Рута — символ женственности и красоты.

Калина — символ девичьей красоты, любви, нежности.

Материнка (орегано) — чтобы "роду не было перевода".

Колосья овса — символ щедрого урожая и благополучия.

Ласковец — символизирует согласие в семье.

Горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров.

Донник — помогает в примирении между членами семьи.

Веточки полыни — символизирует покой, защищает от невзгод.

Любисток — символ любви, согласия.

Васильки — святость, душевная чистота, скромность.

Цикорий — символ умеренности.

Будяк (чертополох) защищает от скандалов в семье.

Георгина — символизирует успех и всевозможную силу жизни.

Тысячелистник — означает непокорность и силу.

После освящения цветы клали по образам, и они лежат там вплоть до весны. Некоторыми травами и маком разрешалось пользоваться при необходимости, ведь "освященное зело ко всякой слабости способно".

Весной мак рассевали огородом, а сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в кос — "чтобы не выпадали из головы волосы".

На Маковея святили также и мак-видюк (самосийный, дикий мак), что в народном знахарстве считается средством против волшебства, упырей и так называемых "ходячих покойников". Им осыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все уроки и уловки ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.

Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.