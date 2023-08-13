Медовый Спас 2023 — дата, традиции и главные запреты

Медовый Спас 2023: что святить, сколько съесть меда и как сделать букет-оберег
В этот понедельник, 14 августа, христиане восточного обряда отмечают Маковея или Медовый спас, в православном календаре оно известно как вынесение честных древ животворящего Креста Господня. Это первый из трех летних праздников, которые чествуют Спасителя Иисуса Христа. В этот день также начинается Успенский пост, продолжающийся до Успения Пресвятой Богородицы (28 августа).
Новости.LIVE рассказывает о сути праздника, его главных традициях и запретах. Как отпраздновать, что нужно освящать в церкви, сколько можно съесть меда и как сделать настоящий букет-оберег.
Медовый Спас — история и значение праздника
Праздник возник в Византии при Средневековье, когда люди находились в плену страшных эпидемий.
Из сокровищницы императора вынесли крест, на котором был распят Иисус. С ним обошли весь город Константинополь, а затем внесли крест в храм святой Софии и совершили перед ним молебен. Верующие обращались к Богу с молитвами о спасении и исцелении.
Собственно, поэтому в церковном календаре праздник и называется — вынесение (то есть, нести впереди себя) честных древ животворящего Креста Господня.
Первоначально , в XII веке, в этот день совершали молебен и освящали воду.
Уже позже верующие стали приносить в храм овощи и фрукты из нового урожая, чтобы получить благословение на сбор.
Поскольку праздник отмечался по старому стилю 1 августа (с 2024 украинцы также перейдут на такой церковный календарь) и большинство плодов еще созревали, то в церковь несли святить мед.
У пчеловодов в этот период начиналась горячая пора — сбор меда. Первое нужно было освятить в церкви и только после этого его пробовали и угощали других.
Считалось, что каждый в этот день должен попробовать хотя бы ложечку меда — есть еще такая поговорка: "На первый Спас даже нищий медку попробует".
Также первый Спас еще называют праздник Маковея (связывают его с днем памяти семи святых мучеников Маккавеев) — в народном сознании имя Маккавея связалось с маком, поэтому кроме меда освящают в этот день мак.
Есть по праздникам Спаса и еще одно название — Спас на воде, или Мокрый Спас . В храмах освящают воду. Она считается целебной и помогает укрепить здоровье и уберечься от недугов.
Медовый Спас 2023 — что нельзя делать
Именно с Маковея начинается Успенский пост, который продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Этот пост суров, поэтому православным верующим запрещено употреблять мясо, продукты животного происхождения и алкоголь.
Также в день Медового Спаса запрещено:
- ругаться;
- злословить;
- ссориться;
- желать другим зла;
- заниматься домашней работой;
- возиться на огороде;
- отказывать в помощи и подаянии;
- употреблять скоромную пищу;
- употреблять алкоголь.
Как празднуют Медовый Спас
Традиционно в праздник Маковея верующие идут в церковь, освящают мед, мак, букетики из трав и цветов, воду. Также ставят свечи за здоровье и молятся Богу о спасении души, исцелении и крепком здоровье.
Считалось, что освященный букет принесет счастье и мир семье и поможет процветать и процветать хозяйству.
Святить также несли венок из цветов и колосьев, посредственные которого ставили свечу.
Этот день следует провести в молитвах и посвятить его благим делам.
Хозяйки на Медовый Спас готовят постную выпечку с маком и медом. Обязательным в этот день считается угостить такой выпечкой нуждающихся.
В праздник желательно помочь нуждающимся в помощи. И не только людям, но и животным. Тогда весь год будет сопровождать удача, а беда будет обходить.
Есть в народе интересный обычай на Маковея — в баночку из-под меда в течение года складывали монеты, вплоть до следующего Медового Спаса, а затем отдать их нуждающемуся. Этот поступок обязательно вернется благом и изобилием.
Как правильно собрать букет-оберег
Букетик-оберег, который в народе называют маковойчиком, состоит из различных душистых трав, цветов, сухоцветов, колосков пшеницы.
Также в букет обязательно добавляли разные головки мака, как хозяйственного, так и дикого. Кроме того, в древности букетики украшали укропом, горохом, фасолью и даже кукурузой.
В общей сложности букет должен состоять из 17 различных трав. Считали, что маковичок обладает защитными свойствами и может уберечь от злых сил.
На праздник маковойчики освящали в церкви и ставили дома у икон. Весной мак из букета обязательно высевали на огороде.
Чтобы составить настоящий букет-оберег, выбирайте следующие растения и цветы:
- Бархатцы — символизируют здоровье.
- Казки — верность и счастливая семейная жизнь.
- Подсолнечник — символ солнца, тепла и благодарности, надежды и веры.
- Рута — символ женственности и красоты.
- Калина — символ девичьей красоты, любви, нежности.
- Материнка (орегано) — чтобы "роду не было перевода".
- Колосья овса — символ щедрого урожая и благополучия.
- Ласковец — символизирует согласие в семье.
- Горечавка — чтобы у девушки было много кавалеров.
- Донник — помогает в примирении между членами семьи.
- Веточки полыни — символизирует покой, защищает от невзгод.
- Любисток — символ любви, согласия.
- Васильки — святость, душевная чистота, скромность.
- Цикорий — символ умеренности.
- Будяк (чертополох) защищает от скандалов в семье.
- Георгина — символизирует успех и всевозможную силу жизни.
- Тысячелистник — означает непокорность и силу.
После освящения цветы клали по образам, и они лежат там вплоть до весны. Некоторыми травами и маком разрешалось пользоваться при необходимости, ведь "освященное зело ко всякой слабости способно".
Весной мак рассевали огородом, а сухие цветы на Благовещение девушки вплетали в кос — "чтобы не выпадали из головы волосы".
На Маковея святили также и мак-видюк (самосийный, дикий мак), что в народном знахарстве считается средством против волшебства, упырей и так называемых "ходячих покойников". Им осыпали вокруг себя или осыпали дом — чтобы сделать магический круг из мака — тогда все уроки и уловки ведьмы, как считалось, пропадут бесследно.
Напомним, мы писали подробный церковный календарь на август 2023 года.