Маєтки Марченко та Медведчука в Україні — що відомо

Колишній нардеп Віктор Медведчук зі своєю дружиною. Фото: Оксана Марченко/Facebook

Наразі в Україні досі не конфіскували частину нерухомості, якою володіють колишній нардеп Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною. Йдеться про маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель Медведчука "Бескид" та його закарпатську дачу "Ведмежа діброва".

Про це стало відомо з розслідування Bihus.Info.

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Столичний маєток Марченко

Як відомо, київський маєток Оксани Марченко арештований, проте його власницею досі є вона, тому його не передано державі.

Крім того, його досі охороняє спеціальна поліція, яка надає такі послуги платно. Охоронців найняла саме фізична особа Сіропіл О. М.

За словами журналістів, йдеться, швидше за все, про Олександра Миколайовича Сіропола, який є завгоспом Медведчука у його особистому маєтку.

Київський маєток Оксани Марченко. Фото: Bihus.Info

Тому незважаючи на блокування всіх активів Медведчука та Марченко, вони досі мають можливість оплачувати послуги поліції охорони, використовуючи завгоспа.

Також поліція охорони надає свої послуги й для двох інших об'єктів зрадників.

SPA-готель "Бескид" на Івано-Франківщині

Зазначається, що SPA-готель "Бескид" наразі перебуває у власності компанії "Укркапітал". Він розташований в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині.

SPA-готель "Бескид". Фото: Bihus.Info

Як відомо, готель теж є арештованим, проте його не конфіскували. Його передали до тимчасового управління державному агентству АРМА. Наразі готель не працює.

Проте місцева поліція охорони надає свої послуги для готелю "Бескид". Для нього оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації. Саме ТОВ "Файрікс Груп" замовила їхню охорону.

Журналісти зауважують, що фірма не пов'язана з Медведчуком, проте "пояснити її бажання оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко".

Крім того, у розслідуванні йдеться про те, що договір з поліцією охорони в готелі "Бескид" був укладений в липні 2022 року, тобто ще до того, як готель перейшов до управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Охорона закарпатської дачі Медведчука

Щодо закарпатської дачі Медведчука "Ведмежа діброва", яка знаходиться у селі Жденієво, то вона досі є у власності фірми "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко.

Закарпатська дача Віктора Медведчука "Ведмежа діброва". Фото: Bihus.Info

Її арештували, передали до управління АРМА, проте не конфіскували. Тут теж є поліція охорони, яку найняли в інтересах власника.

Як виявилось, у серпні 2022 року поліція охорони Закарпаття уклала угоду з невідомою фірмою "Файрікс груп". Також з таким підприємством було укладено договір з івано-франківською поліцією охорони в готелі "Бескид".

"Медведчуку і Марченко вдається фінансувати послуги української поліції охорони навіть у 2023 році — за допомогою завгоспа Медведчука і ТОВ "Файрікс груп", — підсумували журналісти у розслідуванні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача у Росії. Стало відомо, що її вартість близько 10 млн доларів.