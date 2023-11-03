Имения Марченко и Медведчука в Украине — что известно

Бывший нардеп Виктор Медведчук со своей супругой. Фото: Оксана Марченко/Facebook

Пока в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой. Речь идет о имении Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья диброва".

Об этом стало известно из расследования Bihus.Info.

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Столичное имение Марченко

Как известно, киевское имение Оксаны Марченко арестовано, однако его владелицей до сих пор является она, поэтому оно не передано государству.

Кроме того, его до сих пор охраняет специальная полиция, предоставляющая такие услуги платно. Охранников наняло именно физическое лицо Сиропил О.М.

По словам журналистов, речь, скорее всего, идет об Александре Николаевиче Сирополе, который является завхозом Медведчука в его личном имении.

Киевское имение Оксаны Марченко. Фото: Bihus.Info

Поэтому, несмотря на блокирование всех активов Медведчука и Марченко, они до сих пор имеют возможность оплачивать услуги полиции охраны, используя завхоза.

Также полиция охраны предоставляет свои услуги и двум другим объектам предателей.

SPA-отель "Бескид" в Ивано-Франковской области

Отмечается, что SPA-гостиница "Бескид" находится в собственности компании "Укркапитал". Она расположена в ущелье Йозифсталь Ивано-Франковской области.

SPA-отель "Бескид". Фото: Bihus.Info

Как известно, гостиница тоже арестована, однако ее не конфисковали. Его передали во временное управление государственному агентству АРМА. Сейчас гостиница не работает.

Однако местная полиция охраны предоставляет услуги для гостиницы "Бескид". Для нее оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации. Именно ООО "Файрикс Групп" заказало их охрану.

Журналисты отмечают, что фирма не связана с Медведчуком, однако "объяснить ее желание оплачивать охрану гостиницы Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко".

Кроме того, в расследовании говорится, что договор с полицией охраны в гостинице "Бескид" был заключен в июле 2022 года, то есть еще до того, как гостиница перешла в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Охрана закарпатской дачи Медведчука

Что касается закарпатской дачи Медведчука "Медвежья диброва", которая находится в селе Ждениево, то она до сих пор находится в собственности фирмы "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко.

Закарпатская дача Виктора Медведчука "Медвежья диброва". Фото: Bihus.Info

Ее арестовали, передали в управление АРМА, однако не конфисковали. Здесь тоже есть полиция охраны, которую наняли в интересах владельца.

Как выяснилось, в августе 2022 года полиция охраны Закарпатья заключила соглашение с неизвестной фирмой "Файрикс групп". Также с таким предприятием был заключен договор с Ивано-Франковской полицией охраны в гостинице "Бескид".

"Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 году — с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп", — подытожили журналисты в расследовании.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн долларов.