Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Медведчук и Марченко до сих пор есть владельцами своих охраняемых имений в Украине — расследование arrow

Медведчук и Марченко до сих пор есть владельцами своих охраняемых имений в Украине — расследование

3 ноября 2023 00:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Имения Марченко и Медведчука в Украине — что известно
Бывший нардеп Виктор Медведчук со своей супругой. Фото: Оксана Марченко/Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Пока в Украине до сих пор не конфисковали часть недвижимости, которой владеют бывший нардеп Виктор Медведчук вместе со своей женой. Речь идет о имении Оксаны Марченко в Киеве, SPA-гостинице Медведчука "Бескид" и его закарпатской даче "Медвежья диброва".

Об этом стало известно из расследования Bihus.Info.

Читайте также:

Столичное имение Марченко

Как известно, киевское имение Оксаны Марченко арестовано, однако его владелицей до сих пор является она, поэтому оно не передано государству.

Кроме того, его до сих пор охраняет специальная полиция, предоставляющая такие услуги платно. Охранников наняло именно физическое лицо Сиропил О.М.

По словам журналистов, речь, скорее всего, идет об Александре Николаевиче Сирополе, который является завхозом Медведчука в его личном имении.

неконфискованная недвижимость Марченко и Медведчука
Киевское имение Оксаны Марченко. Фото: Bihus.Info

Поэтому, несмотря на блокирование всех активов Медведчука и Марченко, они до сих пор имеют возможность оплачивать услуги полиции охраны, используя завхоза.

Также полиция охраны предоставляет свои услуги и двум другим объектам предателей.

SPA-отель "Бескид" в Ивано-Франковской области

Отмечается, что SPA-гостиница "Бескид" находится в собственности компании "Укркапитал". Она расположена в ущелье Йозифсталь Ивано-Франковской области.

неконфискованная недвижимость Марченко и Медведчука
SPA-отель "Бескид". Фото: Bihus.Info

Как известно, гостиница тоже арестована, однако ее не конфисковали. Его передали во временное управление государственному агентству АРМА. Сейчас гостиница не работает.

Однако местная полиция охраны предоставляет услуги для гостиницы "Бескид". Для нее оплачивается наблюдение за системами тревожной сигнализации. Именно ООО "Файрикс Групп" заказало их охрану.

Журналисты отмечают, что фирма не связана с Медведчуком, однако "объяснить ее желание оплачивать охрану гостиницы Медведчука можно именно тем, что она действует в интересах Медведчука-Марченко".

Кроме того, в расследовании говорится, что договор с полицией охраны в гостинице "Бескид" был заключен в июле 2022 года, то есть еще до того, как гостиница перешла в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

Охрана закарпатской дачи Медведчука

Что касается закарпатской дачи Медведчука "Медвежья диброва", которая находится в селе Ждениево, то она до сих пор находится в собственности фирмы "Спорт-Тур" Медведчука-Марченко.

неконфискованная недвижимость Марченко и Медведчука
Закарпатская дача Виктора Медведчука "Медвежья диброва". Фото: Bihus.Info

Ее арестовали, передали в управление АРМА, однако не конфисковали. Здесь тоже есть полиция охраны, которую наняли в интересах владельца.

Как выяснилось, в августе 2022 года полиция охраны Закарпатья заключила соглашение с неизвестной фирмой "Файрикс групп". Также с таким предприятием был заключен договор с Ивано-Франковской полицией охраны в гостинице "Бескид".

"Медведчуку и Марченко удается финансировать услуги украинской полиции охраны даже в 2023 году — с помощью завхоза Медведчука и ООО "Файрикс групп", — подытожили журналисты в расследовании.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя в России. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме