Мелітополь заполонили фальсифіковані під українські продукти з "ДНР"

Вʼїзд до українського міста Мелітополь. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупований Мелітополь масово почали завозити фальсифікований товар із "ДНР" та Узбекистану. Підробки виготовляють під українські торгові марки на кшталт "Рошен", "Хортиця" тощо.

Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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Що відомо

Через антиросійські санкції, завезення імпортного товару на територію тимчасово окупованого Мелітополя стало неможливим. Побутову техніку завозять з Китаю й Туреччини, продукти та одяг — із Краснодара, Ростова, Криму та Узбекистану.

"Наприклад, молочні продукти нині завозять із Джанкоя. Щодо місцевого молокозаводу, який був вкрадений рашистами, то смакові якості товару, що нині виробляється на ньому, суттєво просіли. А ціни – космос. Тому багато хто переходить на привізну продукцію", — йдеться в повідомленні.

Фальсифікат з "ДНР"

Зазначається, що у кондитерських відділах супермаркетів можна навіть знайти цукерки із написом "Рошен", але нічого спільного з українським "Рошеном" вони не мають. Це фальсифікат, яким завалено полиці магазинів у Мелітополі. Ціна за кіло від 250 до 400 рублів і вище.

До Мелітополя почали завозити фальсифікований товар з "ДНР". Фото: "РІА Мелітополь"

"Улюблені цукерки "Ромашка" фабрики "Рошен" рашисти загорнули у схожу обгортку під назвою "Катюша". Смак поганий, відзначають мелітопольці. Багато солодощів везуть із Росії з абсурдними назвами: "Карамель Москвичка", "Корівка кариба", "Дворянка"", — кажуть очевидці.

Абсурд росіян не має меж

Очевидці розповідають, що полиці заставлені рулонами туалетного паперу, який нібито виробляють у Обухові під Києвом. Насправді підробку роблять у Макіївці. Написи на рулонах такі ж абсурдні - "Візьми мене", "Ніжність", "100% насолоди".

До Мелітополя почали завозити фальсифікований товар з "ДНР". Фото: "РІА Мелітополь"

"Більше того, окупанти до введення Указом містечкового гауляйтера Є. Балицького сухого закону змусили полиці магазинів та супермаркетів підробками горілки "Хлібний дар", "Хортиця", "Абсолют". Але нічого спільного із товаром українського виробника цей фальсифікат не має. Більше того, алкоголь продавали у магазинах без акцизних марок. Що ще раз доводить – окупанти спаювали місцеве населення сурогатом. А ФСБшники, під чиїм прикриттям йшла реалізація товару, мали надприбутки", — йдеться в матеріалі.

До Мелітополя почали завозити фальсифікований товар з "ДНР". Фото: "РІА Мелітополь"

Речі везуть Росії, Узбекистану. Також на ринках багато і китайської продукції.

До Мелітополя речі завозять з Узбекистану та Китаю. Фото: "РІА Мелітополь"

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти вдалися до нової тактики паспортизації українців у Мелітополі. Мер Мелітополя повідомляв, що примусова паспортизація вийшла на новий рівень. Без російського документу можуть вимкнути світло.

Також ми розповідали, що російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта. Українська ж влада робить все, аби ці випускники вступили до українських вишів.