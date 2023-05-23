Мелитополь заполонили фальсифицированные под украинские продукты из "ДНР"

Въезд в украинский город Мелитополь. Фото: росСМИ

Во временно оккупированный Мелитополь массово начали завозить фальсифицированный товар из ДНР и Узбекистана. Подделки производят под украинские торговые марки типа "Рошен", "Хортица" и т.д.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

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Что известно

Из-за антироссийских санкций, завоз импортного товара на территорию временно оккупированного Мелитополя стал невозможен. Бытовую технику завозят из Китая и Турции, продукты и одежду – из Краснодара, Ростова, Крыма и Узбекистана.

"Например, молочные продукты сейчас завозят из Джанкоя. Относительно местного молокозавода, который был украден рашистами, то вкусовые качества производимого на нем товара существенно просели. А цены – космос. Поэтому многие переходят на привозную продукцию", — говорится в сообщении.

Фальсификат с "ДНР"

Отмечается, что в кондитерских отделах супермаркетов можно даже найти конфеты с надписью "Рошен", но ничего общего с украинским "Рошеном" у них нет. Это фальсификат, которым завалены полки магазинов в Мелитополе. Цена за кило от 250 до 400 рублей и выше.

В Мелитополь начали завозить фальсифицированный товар из "ДНР". Фото: "РИА Мелитополь"

"Любимые конфеты "Ромашка" фабрики "Рошен" рашисты завернули в похожую обертку под названием "Катюша". Вкус плохой, отмечают мелитопольцы. Многие сладости везут из России с абсурдными названиями: "Карамель Москвичка", "Коровка кариба", — говорят очевидцы.

Абсурд россиян не имеет границ

Очевидцы рассказывают, что полки заставлены рулонами туалетной бумаги, якобы производимой в Обухове под Киевом. На самом деле подлог делают в Макеевке. Надписи на рулонах такие же абсурдные – "Возьми меня", "Нежность", "100% наслаждения".

В Мелитополь начали завозить фальсифицированный товар из "ДНР". Фото: "РИА Мелитополь"

"Более того, оккупанты до введения Указом местечкового гауляйтера Е. Балицкого сухого закона заставили полки магазинов и супермаркетов подделками водки "Хлебный дар", "Хортица", "Абсолют". Но ничего общего с товаром украинского производителя этот фальсификат не имеет. Более того, алкоголь продавали в магазинах без акцизных марок. Что еще раз доказывает - кафиры спаивали местное население суррогатом. А ФСБшники, под чьим прикрытием шла реализация товара, имели сверхприбыли", — говорится в материале.

В Мелитополь начали завозить фальсифицированный товар из "ДНР". Фото: "РИА Мелитополь"

Вещи везут в Россию, Узбекистан. Также на рынках много и китайской продукции.

В Мелитополь вещи завозят из Узбекистана и Китая. Фото: "РИА Мелитополь"

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты прибегли к новой тактике паспортизации украинцев в Мелитополе. Мэр Мелитополя сообщал, что принудительная паспортизация вышла на новый уровень. Без российского документа могут выключить свет.

Также мы рассказывали, что российская оккупационная администрация выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта. Украинская же власть делает все, чтобы эти выпускники поступили в украинские вузы.