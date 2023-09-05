"Мені потрібен мій чоловік": Зеленська розповіла, як війна вплинула на їхню родину

Перша леді України Олена Зеленська та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Vogue

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як страждає через розлуку зі своїм чоловіком. З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський робить все, аби наша держава здобула перемогу у війні з РФ.

Своїми думками вона поділилися в інтерв'ю ВВС.

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За її словами, її "впертий" чоловік став саме тією людиною, яка була необхідна країні, аби виграти війну, проте вона зазначила, що їй та їхнім дітям дуже не вистачає його.

"Це може бути трохи егоїстично, але мені потрібен мій чоловік, а не історична особа. У нас є можливість бачитися, але не так часто, як хотілося б. Мій син сумує за батьком", — зауважила вона та додала, що вони не живуть разом з початку повномасштабного вторгнення.

Вона зазначила, що переживає за своїх дітей.

Про стан українців

"Мені боляче дивитися, що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19. У такому віці молодь мріє про подорожі, про нові відчуття, емоції. У неї немає такої можливості", — пояснила Зеленська.

Перша леді наголосила, що громадяни України не можуть бути впевнені у майбутньому, проте мають надію.

"У нас є величезна надія на перемогу, але ми не знаємо, коли вона настане. І це довге очікування стає постійним стресом", — сказала дружина Президента.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією. Лідери обговорили всебічну допомогу Україні.