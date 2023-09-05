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"Мне нужен мой муж": Зеленская рассказала, как война повлияла на их семью

5 сентября 2023 19:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Мне нужен мой муж": Зеленская рассказала, как война повлияла на их семью
Первая леди Украины Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Vogue
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как страдает из-за разлуки со своим мужем. С начала полномасштабного вторжения Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы наше государство одержало победу в войне с РФ.

Своими мыслями она поделилась в интервью BBC.

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Что сказала супруга Президента

По ее словам, ее "упрямый" муж стал именно тем человеком, который был необходим стране, чтобы выиграть войну, однако она отметила, что ей и их детям очень не хватает его.

"Это может быть немного эгоистично, но мне нужен мой муж, а не историческое лицо. У нас есть возможность видеться, но не так часто, как хотелось бы. Мой сын скучает по отцу", — отметила она и добавила, что они не живут вместе с начала полномасштабного вторжения.

Она отметила, что переживает за своих детей.

О состоянии украинцев

"Мне больно смотреть, что мои дети ничего не планируют. Моей дочери 19. В таком возрасте молодежь мечтает о путешествиях, новых ощущениях, эмоциях. У нее нет такой возможности", — объяснила Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что граждане Украины не могут быть уверены в будущем, однако надеются.

"У нас есть огромная надежда на победу, но мы не знаем, когда она наступит. И это долгое ожидание становится постоянным стрессом", — сказала супруга Президента.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией. Лидеры обсудили всестороннюю помощь Украине.

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