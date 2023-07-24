Мер Дніпра відмовився від премій, надбавок та зарплати і дорікнув колегам-посадовцям

Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: google

Мер Дніпра Борис Філатов відмовився від премій та надбавок, які нарахували йому після 24 лютого 2022 року. Свою заробітню платню він віддав на потреби ЗСУ і закликав депутатів зробити те саме.

Про це йдеться в офіційному зверненні Бориса Філатова.

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"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади", — написав Філатов.

І додав, що його заробітня платня у повному обсязі перерахована бойовий бригаді і буде перераховуватись надалі до завершення воєнного стану.

"Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство", — заявив мер Дніпра.

Що сказав Філатов колегам-посадовцям

Окрім цього, Філатов закликав колег-посадовців долучитися до такої ініціативи та віддати свої зароблені кошти на потреби війська.

"Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто — топменеджменту Укрзалізниці та Нафтогазу й інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", — закликав Філатов.

Він також звернувся до уряду та парламентарів і попросив розробити "зрозумілий та збалансований механізм" використання коштів.

Звернення Філатова. Фото: скриншот

Звернення Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно.