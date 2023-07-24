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Мер Дніпра відмовився від премій, надбавок та зарплати і дорікнув колегам-посадовцям

24 липня 2023 15:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мер Дніпра відмовився від премій, надбавок та зарплати і дорікнув колегам-посадовцям
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мер Дніпра Борис Філатов відмовився від премій та надбавок, які нарахували йому після 24 лютого 2022 року. Свою заробітню платню він віддав на потреби ЗСУ і закликав депутатів зробити те саме. 

Про це йдеться в офіційному зверненні Бориса Філатова.  

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Філатов відмовився від премій та зарплати

"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади", — написав Філатов. 

І додав, що його заробітня платня у повному обсязі перерахована бойовий бригаді і буде перераховуватись надалі до завершення воєнного стану.

"Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство", — заявив мер Дніпра. 

Що сказав Філатов колегам-посадовцям

Окрім цього, Філатов закликав колег-посадовців долучитися до такої ініціативи та віддати свої зароблені кошти на потреби війська. 

"Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто — топменеджменту Укрзалізниці та Нафтогазу й інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", — закликав Філатов. 

Він також звернувся до уряду та парламентарів і попросив розробити "зрозумілий та збалансований механізм" використання коштів. 

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Звернення Філатова. Фото: скриншот
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Звернення Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до представників місцевої влади. Він наголосив, що люди мають відчувати, що бюджет витрачається правильно. 

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