Мэр Днепра отказался от премий, надбавок и зарплаты и упрекнул коллегам-чиновникам

Мэр Днепра Борис Филатов. Фото: google

Мэр Днепра Борис Филатов отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Свою заработную плату он отдал на нужды ВСУ и призвал депутатов сделать то же самое.

Об этом говорится в официальном обращении Бориса Филатова.

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"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, действующим заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады", — написал Филатов.

И добавил, что его заработная плата в полном объеме перечислена боевой бригаде и будет перечисляться в дальнейшем до завершения военного положения.

"Считаю это правильным. Особенно на фоне широкой общественной дискуссии о целевом использовании бюджетных средств и расточительности", — заявил мэр Днепра.

Что сказал Филатов коллегам-чиновникам

Кроме того, Филатов призвал коллег-чиновников присоединиться к такой инициативе и отдать свои заработанные средства на нужды войска.

"Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно — топ-менеджменту Укрзализныци и Нафтогаза и др. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска", — призвал Филатов.

Он также обратился к правительству и парламентариям и попросил разработать "понятный и сбалансированный механизм" использования средств.

Обращение Филатова. Фото: скриншот

Обращение Филатова. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.