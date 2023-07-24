Мэр Днепра отказался от премий, надбавок и зарплаты и упрекнул коллегам-чиновникам

Мэр Днепра отказался от премий, надбавок и зарплаты и упрекнул коллег-чиновников
Мэр Днепра Борис Филатов отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Свою заработную плату он отдал на нужды ВСУ и призвал депутатов сделать то же самое.
Об этом говорится в официальном обращении Бориса Филатова.
Филатов отказался от премий и зарплаты
"Я, городской голова Днепра Борис Филатов, действующим заявляю, что отказался от всех своих премий и надбавок, начисленных мне после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады", — написал Филатов.
И добавил, что его заработная плата в полном объеме перечислена боевой бригаде и будет перечисляться в дальнейшем до завершения военного положения.
"Считаю это правильным. Особенно на фоне широкой общественной дискуссии о целевом использовании бюджетных средств и расточительности", — заявил мэр Днепра.
Что сказал Филатов коллегам-чиновникам
Кроме того, Филатов призвал коллег-чиновников присоединиться к такой инициативе и отдать свои заработанные средства на нужды войска.
"Поэтому это официальное заявление также является обращением к Кабинету Министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, особенно — топ-менеджменту Укрзализныци и Нафтогаза и др. Предлагаю приобщиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска", — призвал Филатов.
Он также обратился к правительству и парламентариям и попросил разработать "понятный и сбалансированный механизм" использования средств.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям местных властей. Он подчеркнул, что люди должны чувствовать, что бюджет тратится правильно.