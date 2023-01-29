Як Україна змінилася за час війни: думка Віктора Ющенка

Віктор Ющенко вважає, що під час війни сформувалася українська нація

Україна пройшла шлях від квазінації до політичної нації, яка прийме і зігріє будь-кого, незалежно від походження. У цьому питанні Україна наближаються до прикладу Америки.

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Як змінилася Україні під час війни

Ющенко позитивно відзначив роботу Володимира Зеленського як президента під час війни. Він наголосив, що зараз необхідно тримати солідарність нації та показувати всьому світу: "Сьогодні ми на лінії фронту".

"Зараз ми повинні продемонструвати, що ми – та національна сила, яка володіє самим святим почуттям – духом. Якщо у нас є дух – нам тільки дайте ресурс. Особливо мілітарний. І ми поставимо все на свої місця. А якщо його немає... От приклад Афгану. 10 років фінансували, зробили найбільші мілітарні вкладення в армію. І де воно? З другої сторони вже. Тому що не було духу опору, не було духу боротьби", — сказав Ющенко.

На його думку, Україна за 30 років прийшла, попри всі випробування, "до головного почуття національного".

"Ми усвідомлюємо, хто ми. Я говорю загально, без нюансів. Очевидно, є 7%, які не так вважають, але в цілому ми розуміємо, хто ми є. Причому, це для мене дуже важливо: ми говоримо про політичну націю, де є місце всім. За зразок я можу брати ситуацію в Америці. Ти — американець, а потім другим реченням кажеш: ірландського походження. Мексиканського. Будь-якого. Це країна, яка зігріла усіх, яка гармонію зробила для усіх", — сказав третій президент і зазначив, що Україна зараз наближається до цього.

Що відрізняє українців від росіян

Ющенко згадав про екснардепа України, бізнесмена Віталія Цехмістренка, який живе в Канаді і чий син, який набув канадського громадянства, загинув на українському фронті.

"І я так думаю: "Що робить генетика? Як вона тягне? Хлопець-канадієць, у батька провідна компанія, людина успішна, закінчила чи закінчує університет, чудова освіта, чудова перспектива... Тебе в Україні не було вже років 10 чи, може, й більше. Що тебе тягне сюди?" І воно, як билина крізь асфальт, пробивається: "Ні, без України я не можу". Бере чемодан — і їде в Україну на фронт. Загроза російської окупації — у нас черги у воєнкомати, в росії – черги у пропускні пункти до Грузії, Казахстану, Балтії, поки пускали. Не відчувається, що ми зовсім різні? Ми зовсім інші. Ми по-другому ставимо ті вартості, які нас консолідують", — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, раніше три президенти України — Петро Порошенко, Леонід Кучма та Віктор Ющенко — звернувся до держав-членів ЄС, ООН, США, Канади, Китаю, Туреччини по допомогу.