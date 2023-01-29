Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow "Ми усвідомлюємо, хто ми": Ющенко вказав, у чому Україна стає схожою до Америки arrow

"Ми усвідомлюємо, хто ми": Ющенко вказав, у чому Україна стає схожою до Америки

29 січня 2023 11:54
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Як Україна змінилася за час війни: думка Віктора Ющенка
Віктор Ющенко вважає, що під час війни сформувалася українська нація
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна пройшла шлях від квазінації до політичної нації, яка прийме і зігріє будь-кого, незалежно від походження. У цьому питанні Україна наближаються до прикладу Америки. 

Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Читайте також:

Як змінилася Україні під час війни

Ющенко позитивно відзначив роботу Володимира Зеленського як президента під час війни. Він наголосив, що зараз необхідно тримати солідарність нації та показувати всьому світу: "Сьогодні ми на лінії фронту".

"Зараз ми повинні продемонструвати, що ми – та національна сила, яка володіє самим святим почуттям – духом. Якщо у нас є дух – нам тільки дайте ресурс. Особливо мілітарний. І ми поставимо все на свої місця. А якщо його немає... От приклад Афгану. 10 років фінансували, зробили найбільші мілітарні вкладення в армію. І де воно? З другої сторони вже. Тому що не було духу опору, не було духу боротьби", — сказав Ющенко.

На його думку, Україна за 30 років прийшла, попри всі випробування, "до головного почуття національного".

"Ми усвідомлюємо, хто ми. Я говорю загально, без нюансів. Очевидно, є 7%, які не так вважають, але в цілому ми розуміємо, хто ми є. Причому, це для мене дуже важливо: ми говоримо про політичну націю, де є місце всім. За зразок я можу брати ситуацію в Америці. Ти американець, а потім другим реченням кажеш: ірландського походження. Мексиканського. Будь-якого. Це країна, яка зігріла усіх, яка гармонію зробила для усіх", — сказав третій президент і зазначив, що Україна зараз наближається до цього.

Що відрізняє українців від росіян

Ющенко згадав про екснардепа України, бізнесмена Віталія Цехмістренка, який живе в Канаді і чий син, який набув канадського громадянства, загинув на українському фронті.

"І я так думаю: "Що робить генетика? Як вона тягне? Хлопець-канадієць, у батька провідна компанія, людина успішна, закінчила чи закінчує університет, чудова освіта, чудова перспектива... Тебе в Україні не було вже років 10 чи, може, й більше. Що тебе тягне сюди?" І воно, як билина крізь асфальт, пробивається: "Ні, без України я не можу". Бере чемодан і їде в Україну на фронт. Загроза російської окупації у нас черги у воєнкомати, в росії – черги у пропускні пункти до Грузії, Казахстану, Балтії, поки пускали. Не відчувається, що ми зовсім різні? Ми зовсім інші. Ми по-другому ставимо ті вартості, які нас консолідують", — підсумував Ющенко.

Нагадаємо, раніше три президенти України — Петро Порошенко, Леонід Кучма та Віктор Ющенко — звернувся до держав-членів ЄС, ООН, США, Канади, Китаю, Туреччини по допомогу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

12:35 Як передати право на керування автомобілем через «Дію»: інструкція

12:26 Шольц пообіцяв надалі говорити з путіним та пояснив навіщо

12:20 Дороги замело: проїзд до Одеської області з Молдови через КПП "Джурджулешти" заблоковано

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

11:35 На Одещині найбільше проблем із мобільним зв'язком: у чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:34 ЗМІ назвали ім'я українки, яка загинула під час теракту в Ізраїлі

11:10 Вимкнення світла не припиняться: в Укренерго пояснили причину

Новина з фото

10:50 Працюють цілодобово: одеські комунальники від самої ночі прибирають вулиці міста

10:42 Залужний про подвиг Героїв Крут: "Гідно продовжуємо їхню справу"

10:15 У Міноборони Ірану прокоментували нічну атаку дронів на їхні об'єкти

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Новина з відео

20:57 Ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу рф, — Зеленський

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

Актуальне по темі

None 29 Січень 12:38

Як передати право на керування автомобілем через «Дію»: інструкція

None 29 Січень 12:26

Шольц пообіцяв надалі говорити з путіним та пояснив навіщо

None 29 Січень 11:50

Дороги замело: проїзд до Одеської області з Молдови через КПП "Джурджулешти" заблоковано

None 28 Січень 18:01

"Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB