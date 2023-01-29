Як Україна змінилася за час війни: думка Віктора Ющенка

"Ми усвідомлюємо, хто ми": Ющенко вказав, у чому Україна стає схожою до Америки
Україна пройшла шлях від квазінації до політичної нації, яка прийме і зігріє будь-кого, незалежно від походження. У цьому питанні Україна наближаються до прикладу Америки.
Таку думку висловив третій президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
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Як змінилася Україні під час війни
Ющенко позитивно відзначив роботу Володимира Зеленського як президента під час війни. Він наголосив, що зараз необхідно тримати солідарність нації та показувати всьому світу: "Сьогодні ми на лінії фронту".
"Зараз ми повинні продемонструвати, що ми – та національна сила, яка володіє самим святим почуттям – духом. Якщо у нас є дух – нам тільки дайте ресурс. Особливо мілітарний. І ми поставимо все на свої місця. А якщо його немає... От приклад Афгану. 10 років фінансували, зробили найбільші мілітарні вкладення в армію. І де воно? З другої сторони вже. Тому що не було духу опору, не було духу боротьби", — сказав Ющенко.
На його думку, Україна за 30 років прийшла, попри всі випробування, "до головного почуття національного".
"Ми усвідомлюємо, хто ми. Я говорю загально, без нюансів. Очевидно, є 7%, які не так вважають, але в цілому ми розуміємо, хто ми є. Причому, це для мене дуже важливо: ми говоримо про політичну націю, де є місце всім. За зразок я можу брати ситуацію в Америці. Ти — американець, а потім другим реченням кажеш: ірландського походження. Мексиканського. Будь-якого. Це країна, яка зігріла усіх, яка гармонію зробила для усіх", — сказав третій президент і зазначив, що Україна зараз наближається до цього.
Що відрізняє українців від росіян
Ющенко згадав про екснардепа України, бізнесмена Віталія Цехмістренка, який живе в Канаді і чий син, який набув канадського громадянства, загинув на українському фронті.
"І я так думаю: "Що робить генетика? Як вона тягне? Хлопець-канадієць, у батька провідна компанія, людина успішна, закінчила чи закінчує університет, чудова освіта, чудова перспектива... Тебе в Україні не було вже років 10 чи, може, й більше. Що тебе тягне сюди?" І воно, як билина крізь асфальт, пробивається: "Ні, без України я не можу". Бере чемодан — і їде в Україну на фронт. Загроза російської окупації — у нас черги у воєнкомати, в росії – черги у пропускні пункти до Грузії, Казахстану, Балтії, поки пускали. Не відчувається, що ми зовсім різні? Ми зовсім інші. Ми по-другому ставимо ті вартості, які нас консолідують", — підсумував Ющенко.
Нагадаємо, раніше три президенти України — Петро Порошенко, Леонід Кучма та Віктор Ющенко — звернувся до держав-членів ЄС, ООН, США, Канади, Китаю, Туреччини по допомогу.