Как Украина изменилась за время войны: мнение Виктора Ющенко

"Мы осознаем, кто мы": Ющенко указал, в чем Украина становится похожей на Америку
Украина прошла путь от квазинации к политической нации, которая примет и согреет любого, независимо от происхождения. В этом вопросе Украина приближается к примеру Америки.
Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
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Как изменилась Украина во время войны
Ющенко положительно отметил работу Владимира Зеленского как президента во время войны. Он подчеркнул, что сейчас необходимо солидарность нации и показывать всему миру: "Сегодня мы на линии фронта".
"Сейчас мы должны продемонстрировать, что мы – та национальная сила, обладающая самым святым чувством – духом. Если у нас есть дух – нам только дайте ресурс. Особенно милитарный. И мы поставим все на свои места. А если его нет... Вот пример Афгана. 10 лет финансировали, сделали самые большие милитарные вложения в армию. И где оно? С другой стороны уже. Потому что не было духа сопротивления, не было духа борьбы", — сказал Ющенко.
По его мнению, Украина за 30 лет пришла, несмотря на все испытания, "к главному чувству национальному".
"Мы осознаем, кто мы. Я говорю в общем, без нюансов. Очевидно, есть 7%, которые не так считают, но в целом мы понимаем, кто мы. Причем, это для меня очень важно: мы говорим о политической нации, где есть место всем. За образец я могу брать ситуацию в Америке. Ты — американец, а потом вторым предложением говоришь: ирландского происхождения. Мексиканского. Любого. Это согревшая всех страна, которая гармонию сделала для всех", — сказал третий президент и отметил, что Украина сейчас приближается к этому.
Что отличает украинцев от россиян
Ющенко вспомнил об экс-нардепе Украины, бизнесмене Виталии Цехмистренко, который живет в Канаде и чей сын, который приобрел канадское гражданство, погиб на украинском фронте.
"И я так думаю: "Что делает генетика? Как она тянет? Парень-канадиец, у отца ведущая компания, человек успешный, закончил или заканчивает университет, отличное образование, отличная перспектива... Тебя в Украине не было уже лет 10 или, может, больше. Что тебя тянет сюда?" И оно, как былина сквозь асфальт, пробивается: "Нет, без Украины я не могу". Берет чемодан — и едет в Украину на фронт. Угроза российской оккупации — у нас очереди в военкоматы, в россии – очереди в пропускные пункты в Грузию, Казахстан, Балтию, пока пускали. Не чувствуется, что мы совсем разные? Мы совсем другие. Мы по-другому ставим те стоимости, которые нас консолидируют", — подытожил Ющенко.
Напомним, ранее три президента Украины — Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко — обратились к государствам-членам ЕС, ООН, США, Канаде, Китаю, Турции за помощью.