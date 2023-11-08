З Днем ангела Михайла 8 листопада — привітання у листівках, віршах та прозі

Хлопчик з мамою у церкві у День ангела. Фото: google.com

У цю середу, 8 листопада, в День Собору Архістратига Михаїла володарі красивого чоловічого імені Михайло святкують свої іменини.

Тож, Новини.LIVE підготував щирі та оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках для Михайла. Не забудьте привітати з Днем ангела знайому вам людину із цим красивим ім'ям.

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Святі з цим ім'ям шануються досить часто, тож Михайли відзначають День ангела у такі дати за новим церковним календарем:

1, 8, 11, 15, 18 січня;

3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 23, 29 лютого;

1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 29 березня;

16, 17 квітня;

2, 7, 11, 19, 21, 22, 23 травня;

3, 5, 7, 15, 16, 30 червня;

3, 4, 9, 12, 22, 29 липня;

4, 7, 12, 18, 22, 27, 31 серпня;

2, 3, 4, 6, 7, 18, 20, 27, 30 вересня;

1, 2, 4, 14, 20 жовтня;

7, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26 листопада;

7, 10, 18, 21, 26, 31, грудня.

Маленький хлопчик з янгольськими крилами. Фото: istockphoto.com

Походження імені та характер власника

Це ім'я має аналоги по всьому світу: Майкл, Мікаель, Міхаель тощо. З давньоєврейської мови ім'я перекладається як "рівний Богу", "богоподібний".

Чоловіки на ім'я Михайло відрізняються тактовністю, вихованістю та доброзичливістю. Вони поважають чужі кордони. Проте, у суперечках Михайло ніколи не визнає, що був неправий, буде відстоювати свою точку зору до останнього.

Михайло з легкістю привертає людей до себе тим, що з ним легко встановлювати контакт. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього.

Ангел-охоронець на небесах. Фото: google.com

З Днем Ангела Михайла — зворушливі привітання в прозі

Михайло, щиро вітаю тебе з іменинами! Ти та людина, яка вміє зачаровувати посмішкою, ділитися хорошим настроєм і допомагати в будь-якій ситуації! Нехай доля завжди буде прихильною до тебе.

***

Любий Михалику, бажаю завжди знаходити радість, задоволення і смак до життя. Нехай воно завжди буде сповнене успіхом, перемогами та добром. З Днем ангела!

***

Міша, нехай здоров'я буде міцним і ніколи не зриває твої плани. Нехай робота буде до душі й не наводить на тебе тугу. Нехай зустрічі з друзями будуть радісними та залишають виключно позитивні емоції. З Днем ангела!

***

Зі святом, Михайло! Нехай перемоги наступають тобі на п'яти, ніколи не зупиняйся на досягнутому, завжди твердою ходою йди вперед!

***

Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом Днем ангела! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.

***

Вітаю тебе, Михасику з іменинами! Нехай невідома сила завжди веде тебе вірним шляхом, нехай міцним і впевненим залишається твій внутрішній стрижень. Бажаю успішних творчих пошуків і результативної роботи в будь-якому напрямку.

Іменини Михайла 8 листопада — привітання у віршах українською мовою

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Ангел хай на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіху, Михайле!

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Розумний, сильний, незворушний,

Мужчина щирий і фатальний,

Михайло наш великодушний

У всіх моментах унікальний!

Тебе з Днем ангела вітаєм,

Хай мрії втіляться в життя,

Лиш перемог тобі бажаєм,

Хай буде світлим майбуття!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,

І бажаю Вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Михайло — ім’я, дане Богом,

Тож не суди себе суворо.

Хай буде рівною дорога,

І все складається чудово!

Допомагай, як можеш, людям,

Якщо образив хтось — прости.

Нехай все добре в тебе буде,

Крокуй до власної мети!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,

Дарує свою ласку і тепло,

Хай Ангел твій тебе не залишає,

І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм —

Будь ти завжди золотим!

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Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

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