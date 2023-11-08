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Михайли сьогодні святкують іменини: щирі привітання і яскраві листівки

8 листопада 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем ангела Михайла 8 листопада — привітання у листівках, віршах та прозі
Хлопчик з мамою у церкві у День ангела. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цю середу, 8 листопада, в День Собору Архістратига Михаїла володарі красивого чоловічого імені Михайло святкують свої іменини. 

Тож, Новини.LIVE підготував щирі та оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках для Михайла. Не забудьте привітати з Днем ангела знайому вам людину із цим красивим ім'ям. 

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Святі з цим ім'ям шануються досить часто, тож Михайли відзначають День ангела у такі дати за новим церковним календарем: 

  • 1, 8, 11, 15, 18 січня;
  • 3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 23, 29 лютого;
  •  1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 29 березня;
  • 16, 17 квітня;
  • 2, 7, 11, 19, 21, 22, 23 травня;
  •  3, 5, 7, 15, 16, 30 червня;
  • 3, 4, 9, 12, 22, 29 липня;
  •  4, 7, 12, 18, 22, 27, 31 серпня;
  • 2, 3, 4, 6, 7, 18, 20, 27, 30 вересня;
  • 1, 2, 4, 14, 20 жовтня;
  • 7, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26 листопада;
  • 7, 10, 18, 21, 26, 31, грудня.

 

Коли Михайли святкують свої іменини у 2023-2024 роках
Маленький хлопчик з янгольськими крилами. Фото: istockphoto.com

Походження імені та характер власника

Це ім'я має аналоги по всьому світу: Майкл, Мікаель, Міхаель тощо. З давньоєврейської мови ім'я перекладається як "рівний Богу", "богоподібний".

Чоловіки на ім'я Михайло відрізняються тактовністю, вихованістю та доброзичливістю. Вони поважають чужі кордони. Проте, у суперечках Михайло ніколи не визнає, що був неправий, буде відстоювати свою точку зору до останнього.

Михайло з легкістю привертає людей до себе тим, що з ним легко встановлювати контакт. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього.

 

З Днем Ангела Михайла — зворушливі привітання в прозі
Ангел-охоронець на небесах. Фото: google.com

З Днем Ангела Михайла — зворушливі привітання в прозі

Михайло, щиро вітаю тебе з іменинами! Ти та людина, яка вміє зачаровувати посмішкою, ділитися хорошим настроєм і допомагати в будь-якій ситуації! Нехай доля завжди буде прихильною до тебе.

***

Любий Михалику, бажаю завжди знаходити радість, задоволення і смак до життя. Нехай воно завжди буде сповнене успіхом, перемогами та добром. З Днем ангела!

***

Міша, нехай здоров'я буде міцним і ніколи не зриває твої плани. Нехай робота буде до душі й не наводить на тебе тугу. Нехай зустрічі з друзями будуть радісними та залишають виключно позитивні емоції. З Днем ангела!

***

Зі святом, Михайло! Нехай перемоги наступають тобі на п'яти, ніколи не зупиняйся на досягнутому, завжди твердою ходою йди вперед! 

***

Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом Днем ангела! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.

***

Вітаю тебе, Михасику з іменинами! Нехай невідома сила завжди веде тебе вірним шляхом, нехай міцним і впевненим залишається твій внутрішній стрижень. Бажаю успішних творчих пошуків і результативної роботи в будь-якому напрямку.

Іменини Михайла 8 листопада — привітання у віршах українською мовою

Михайло — ти у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

***

Ангел хай на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіху, Михайле!
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!

***

Розумний, сильний, незворушний,
Мужчина щирий і фатальний,
Михайло наш великодушний
У всіх моментах унікальний!
Тебе з Днем ангела вітаєм,
Хай мрії втіляться в життя,
Лиш перемог тобі бажаєм,
Хай буде світлим майбуття!

***

В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,
І бажаю Вам у всьому перемог!
Хай Архангел по життю оберігає,
І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Михайло — ім’я, дане Богом,
Тож не суди себе суворо.
Хай буде рівною дорога,
І все складається чудово!
Допомагай, як можеш, людям,
Якщо образив хтось — прости.
Нехай все добре в тебе буде,
Крокуй до власної мети!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,
Дарує свою ласку і тепло,
Хай Ангел твій тебе не залишає,
І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!

***

У Михайла сьогодні свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправивши крила,
Кожне серце тут зігріла!

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Михайло, ми тебе вітаєм,
З днем ангела твоїм,
І одне тобі бажаєм —
Будь ти завжди золотим!

Оригінальні листівки з Днем ангела Михайла 

Красиві листівки з Днем ангела Михайла 2023
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Іменини Михайла 8 листопада — привітання
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Оригінальні листівки з Днем ангела Михайла 2023
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем Ангела Михайла — зворушливі привітання
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем ангела Михайла: оригінальні привітання 2023
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
Привітання у листівках з Днем Ангела Михайла 2023
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE
День ангела Михайла 2023: найкращі листівки
Привітання з Днем ангела Михайла 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Красиві відеовітання з Днем ангела Михайла 

 

 

Раніше ми розповідали про головні традиції та заборони великого свята Собору Архістратига Михаїла.

Також ми публікували список з 10 милозвучних та красивих імен для дівчаток, які зроблять свою володарку щасливою.

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