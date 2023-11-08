С Днем ангела Михаила 8 ноября — поздравления в открытках, стихах и прозе

Мальчик с мамой в церкви в день ангела. Фото: google.com

В эту среду, 8 ноября, в День Собора Архистратига Михаила обладатели прекрасного мужского имени Михаил празднуют свои именины.

Новини.LIVE подготовил искренние и оригинальные поздравления в прозе, стихах и открытках для Михаила. Не забудьте поздравить с Днем ангела знакомого вам человека с этим красивым именем.

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Святые с этим именем почитаются довольно часто, поэтому Михаилы отмечают День ангела в такие даты по новому церковному календарю:

1, 8, 11, 15, 18 января;

3, 4, 5, 13, 14, 15, 18, 23, 29 февраля;

1, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 29 марта;

16, 17 апреля;

2, 7, 11, 19, 21, 22, 23 мая;

3, 5, 7, 15, 16, 30 июня;

3, 4, 9, 12, 22, 29 июля;

4, 7, 12, 18, 22, 27, 31 августа;

2, 3, 4, 6, 7, 18, 20, 27, 30 сентября;

1, 2, 4, 14, 20 октября;

7, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 26 ноября;

7, 10, 18, 21, 26, 31, декабрь.

Маленький мальчик с ангельскими крыльями. Фото: istockphoto.com

Происхождение имени и характер владельца

Это имя имеет аналоги по всему миру: Майкл, Микаэль, Михаэль и т.д. С древнееврейского языка имя переводится как "равный Богу", "богоподобный".

Мужчины по имени Михаил отличаются тактичностью, воспитанностью и доброжелательностью. Они уважают чужие границы. Однако в спорах Михаил никогда не признает, что был неправ, будет отстаивать свою точку зрения до последнего.

Михаил с легкостью привлекает людей к себе тем, что с ним легко устанавливать контакт. В работе Михаил — ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому.

Ангел-хранитель на небесах. Фото: google.com

С Днем Ангела Михаила — трогательные поздравления в прозе

Михаил, искренне поздравляю тебя с именинами! Ты тот человек, который умеет очаровывать улыбкой, делиться хорошим настроением и помогать в любой ситуации! Пусть судьба всегда будет благосклонна к тебе.

***

Дорогой Мишка, желаю всегда находить радость, удовольствие и вкус к жизни. Пусть она всегда будет преисполнена успехом, победами и добром. С Днем ангела!

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Миша, пусть здоровье будет крепким и никогда не срывает твои планы. Пусть работа будет по душе и не наводит на тебя тоску. Пусть встречи с друзьями будут радостными и оставляют положительные эмоции. С Днем ангела!

***

С праздником, Михаил! Пусть победы наступают тебе на пятки, никогда не останавливайся на достигнутом, всегда твердой походкой иди вперед!

***

Михаил, поздравляю тебя с твоим светлым и радостным праздником Днем ангела! Желаю бесконечного оптимизма и успеха, крепкого здоровья и позитива, отличных друзей и замечательных идей, бодрости духа и верной любви в жизни.

***

Поздравляю тебя, Мишка с именинами! Пусть неизвестная сила всегда ведет тебя верным путем, пусть крепким и уверенным остается твой внутренний стержень. Желаю успешных творческих изысканий и результативной работы в любом направлении.

Именины Михаила 8 ноября — поздравления в стихах на украинском языке

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Ангел хай на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіху, Михайле!

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Розумний, сильний, незворушний,

Мужчина щирий і фатальний,

Михайло наш великодушний

У всіх моментах унікальний!

Тебе з Днем ангела вітаєм,

Хай мрії втіляться в життя,

Лиш перемог тобі бажаєм,

Хай буде світлим майбуття!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

З іменинами, Михайле, Вас вітаю,

І бажаю Вам у всьому перемог!

Хай Архангел по життю оберігає,

І почує Всі молитви Ваші Бог!

***

Михайло — ім’я, дане Богом,

Тож не суди себе суворо.

Хай буде рівною дорога,

І все складається чудово!

Допомагай, як можеш, людям,

Якщо образив хтось — прости.

Нехай все добре в тебе буде,

Крокуй до власної мети!

***

Хай Бог тобі, Михайле, помагає,

Дарує свою ласку і тепло,

Хай Ангел твій тебе не залишає,

І поруч буде, щоб там не було!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

У Михайла сьогодні свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправивши крила,

Кожне серце тут зігріла!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Михайло, ми тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І одне тобі бажаєм —

Будь ти завжди золотим!

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