Які черги на кордоні з Польщею і коли закінчаться: пояснення прикордонників

Черги на КПП "Ягодин". Фото: Новини.LIVE

Коли зменшаться черги на кордоні з Польщею, скільки українців повертаються назад до України та чому Росія посилила терор на прикордонні — в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Яка ситуація на українських кордонах наразі?

— Влітку пасажиропотік досить динамічний. Через повномасштабне вторгнення Росії зачинені пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю, на Придністровському сегменті, а також закрите повітряне сполучення. Це означає, що весь пасажиропотік здійснюється виключно на кордонах із країнами ЄС та Молдовою.

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Якщо на кінець весни на добу в обох напрямках він міг коливатися на рівні 85-90 тисяч осіб, то з початком літа значно зріс. Наразі у будні дні на добу він становить приблизно 120 тисяч в обох напрямках, а у вихідні може досягати 130-140 тисяч.

До прикладу у червні більший потік людей був на виїзд із України, а от вже у липні навпаки — на вʼїзд. Така ж ситуація спостерігається в останні дні серпня. Тобто українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

50% всього пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею.

Андрій Демченко. Фото: Fb/Андрій Демченко

Радимо людям цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску на наших кордонах і обирати найменш завантажені із них. Кожних 3 години дана інформація оновлюється на сторінці управління Західного відомства у Facebook або ж на офіційних джерелах суміжних з нами країн.

Також варто розуміти, що перетин кордону — це не лише перетин з українського боку. Пропускні операції забезпечують і суміжні з нами країни. Це теж збільшує час на оформлення. Якщо обираєте Польщу, як транзитну країну — варто користуватися пунктами пропуску на Закарпатті та Буковині. Там вони менш завантажені, ніж на кордоні з Польщею.

Тобто основна проблема неймовірних черг на кордоні — все ж таки літні відпустки?

— Власне, так. Але черги є не лише на виїзд з України, а й на вʼїзд. Наприклад, 2 дні тому за добу кордон перетнуло майже 135 тисяч осіб, з яких на 25 тисяч більше перетнуло кордон на вʼїзд в Україну.

Скільки взагалі осіб перетнуло кордон в червні-липні?

— У липні 3,8 млн осіб. Це майже на 600 тисяч осіб більше, ніж було у червні та травні.

Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Тому не можна говорити, що КП як з українського боку, так і з боку суміжних країн, працюють повільно. Пропускні операції забезпечуються максимально швидко. Але у кожного потрібно перевірити документи, інформацію про ймовірні порушення по перетину кордону. І через великий пасажиропотік виникають черги.

Оскільки серпень тільки розпочався, очевидно, черги будуть до кінця літа і навіть зачеплять певний проміжок у вересні?

— Очевидно, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до кінця літа. Але якщо аналізувати серпень минулого року, то цього року черг більше все-таки на вʼїзд до України. Громадяни повертаються із відпусток, а також везуть дітей до школи.

В які дні тижня найбільші черги?

— Найменшу завантаженість пунктів пропуску на виїзд з України фіксуємо на початку тижня — у понеділок, вівторок та початок середи. Найбільша завантаженість — це вже кінець середи, четвер, пʼятниця.

Наприклад, за добу минулого понеділка кордон перетнуло 117 тисяч осіб. Великих черг на виїзд з України в цей час не відмічалося.

На КПП "Ягодин" у пілотному проекті запрацювала Є-черга. Як вона допомагає зменшити час очікування?

— Спершу проект Є-черга тестували на вантажних автомобілях, наразі його розширили на автобусні перевезення на КПП "Ягодин". Якщо він себе добре зарекомендує - у подальшому Є-чергу можна буде впроваджувати і для легкового транспорту.

КПП "Ягодин". Фото: www.volyn.com.ua

Основна його ціль, аби автобуси не простоювали довгий час, а могли обрати день та годину, на коли транспортний засіб має прибути до кордону і максимально швидко пройти оформлення.

Але Є-черга не зменшить кількості транспортних засобів, які будуть перетинати кордон. Це зручність для людей і водіїв, які матимуть день та час для перетину кордону.

Що відбувається на кордоні з Білоруссю, наприклад?

— Ситуація контрольована, не відмічаємо ніяких провокацій з того боку. Окрім того не відмічаємо у близькості до наших кордонів якоїсь військової техніки або особового складу із різних підрозділів як армії Білорусі та Росії, а також і російських найманців із ПВК.

За нашими даними наразі на території Білорусі знаходиться близько 5 тисяч вагнерівців, але вони не становлять значної загрози для нашої країни. Проте маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, особливо по залученню вагнерівців до дестабілізаційних дій на кордоні. До провокаційних загроз також готуються країни Європи.

Український кордон у напрямку Білорусі укріплюється як по лінії кордону, так і в прикордонні.

А що на кордоні з Росією?

— Там ситуація інша. Країна-терорист щодня здійснює обстріли нашого прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Кількість обстрілів значно збільшилася втричі за останній час.

Бійці ДПС. Фото: FB/ДПС

Лише за серпень зафіксовано понад 500 обстрілів з артилерії, мінометів, літаків, танків, стрілецької зброї. На додачу до цього ворог використовує також і ДРГ. Останнім часом ми фіксували їх по напрямку Сумської та Чернігівської областей.

Проте наші Сили оборони, зокрема й ДПС, ведуть активну розвідку по виявленню таких груп. Відразу відкривається вогонь на ураження і диверсанти відходять за лінію кордону.

Але ворожі обстріли несуть загрозу мирним людям. Досить часто вони або хаотичні, або націлені на населені пункти. Нищиться інфраструктура, цивільні будинки і на жаль, також є і загиблі і травмовані.

Скільки осіб налічують ворожі ДРГ?

— До 10 осіб, які намагаються потайки пробратися на територію України та мінувати шляхи по українському прикордонні. Також дії ДРГ інколи націлені проти мирних людей. Зокрема, розстрілюють цивільні автівки, які рухаються в українському прикордонні.

Всі Сили Оборони нашої держави роблять все можливе для виявлення таких груп і не дозволяють їм вчиняти жодних диверсійних дій.