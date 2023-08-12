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Миллионы украинцев возвращаются домой, где и когда пройти границу без очереди — спикер ДПС

12 августа 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Какие очереди на границе с Польшей и когда закончатся: объяснение пограничников
Очереди на КПП "Ягодин". Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Когда уменьшатся очереди на границе с Польшей, сколько украинцев возвращаются обратно в Украину и почему Россия усилила террор в пограничье — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Какая ситуация сейчас на украинских границах?

— Летом пассажиропоток достаточно динамичен. Из-за полномасштабного вторжения России закрыты пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью , на Приднестровском сегменте, а также закрыто воздушное сообщение. Это означает, что весь пассажиропоток осуществляется исключительно на границах со странами ЕС и Молдовой.

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Если к концу весны в сутки в обоих направлениях он мог колебаться на уровне 85-90 тысяч человек, то с началом лета значительно возрос. В будние дни в сутки он составляет примерно 120 тысяч в обоих направлениях, а в выходные может достигать 130-140 тысяч.

К примеру, в июне больший поток людей был на выезд из Украины, а вот уже в июле наоборот — на въезд. Подобная ситуация наблюдается в последние дни августа. То есть украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

50% всего пассажиропотока приходится на границу с Польшей.

Андрій Демченко
Андрей Демченко. Фото: Fb/Андрей Демченко

Советуем людям интересоваться состоянием загруженности пунктов пропуска на наших границах и выбирать наименее загруженные из них. Каждые 3 часа данная информация обновляется на странице управления Западного ведомства в Facebook или же на официальных источниках сопредельных с нами стран.

Также следует понимать, что пересечение границы — это не только пересечение с украинской стороны. Пропускные операции обеспечивают и смежные с нами страны. Это тоже увеличивает время для оформления.

Если выбираете Польшу, как транзитную страну, стоит пользоваться пунктами пропуска на Закарпатье и Буковине. Там они менее загружены, чем на границе с Польшей.

То есть, основная проблема невероятных очередей на границе — все-таки летние отпуска?

– Собственно, да. Но очереди есть не только на выезд из Украины, но и на въезд. Например, вначале недели за сутки границу пересекли почти 135 тысяч человек, из которых на 25 тысяч больше пересекли границу на въезд в Украину.

Сколько вообще человек пересекло границу в июне-июле?

– В июле 3,8 млн человек. Это почти на 600 тысяч человек больше, чем было в июне и мае.

Очереди на границе
Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE

Поэтому нельзя говорить, что КП как с украинской стороны, так и со стороны сопредельных стран работают медленно. Пропускные операции осуществляются максимально быстро. Но у каждого нужно проверить документы, информацию о возможных нарушениях по пересечению границы. И из-за большого пассажиропотока возникают очереди.

Поскольку август только начался, очевидно, очереди будут до конца лета и даже коснутся определенного промежутка в сентябре?

— Очевидно, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до конца лета. Но если анализировать август прошлого года, то в этом году очередей больше все-таки на въезд в Украину. Люди возвращаются из отпусков, а также везут детей в школу.

В какие дни недели самые большие очереди?

— Наименьшую загруженность пунктов пропуска на выезд из Украины фиксируем в начале недели — в понедельник, вторник и начало среды. Наибольшая загруженность — это уже конец среды, четверг, пятница.

Например, за сутки минувшего понедельника границу пересекло 117 тысяч человек. Больших очередей на выезд из Украины в это время не отмечалось.

На КПП "Ягодин" в пилотном проекте заработала Є-черга. Как она помогает снизить время ожидания?

— Сначала проект Є-черга тестировали на грузовых автомобилях, сейчас его расширили на автобусные перевозки на КПП "Ягодин". Если он себя хорошо зарекомендует – в дальнейшем Є-черга можно будет внедрять и для легкового транспорта.

КПП Ягодин
КПП "Ягодын". Фото: www.volyn.com.ua

Основная его цель, чтобы автобусы не простаивали долгое время, а могли выбрать день и время, когда транспортное средство должно прибыть к границе и максимально быстро пройти оформление.

Но Є-черга не уменьшит количество транспортных средств, которые будут пересекать границу. Это удобство для людей и водителей, которые будут иметь день и время для пересечения границы.

Что происходит на границе с Беларусью, например?

— Ситуация контролируемая, не отмечаем никаких провокаций с той стороны. Кроме того, не отмечаем в близости к нашим границам какой-либо военной техники или личного состава из разных подразделений как армии Беларуси и России, а также и российских наемников из ПВК.

По нашим данным, сейчас на территории Беларуси находится около 5 тысяч вагнеровцев, но они не представляют значительной угрозы для нашей страны. Однако мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, особенно по привлечению вагнеровцев к дестабилизационным действиям на границе. К провокационным угрозам готовятся страны Европы.

Украинская граница в направлении Беларуси укрепляется как по линии границы, так и в приграничной зоне.

А что на границе с Россией?

– Там ситуация другая. Страна-террорист ежедневно производит обстрелы нашего приграничья Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Количество обстрелов значительно увеличилось втрое за последнее время.

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Бойцы ДПС. Фото: FB/ДПС

Только за август зафиксировано более 500 обстрелов из артиллерии, минометов, самолетов, танков, стрелкового оружия. Вдобавок к этому враг использует также и ДРГ. В последнее время мы фиксировали их в направлении Сумской и Черниговской областей.

Однако наши Силы обороны, в том числе и ГНС, ведут активную разведку по выявлению таких групп. Сразу открывается огонь на поражение и диверсанты уходят за линию границы.

Но вражеские обстрелы несут угрозу мирным людям. Довольно часто они либо хаотичны, либо нацелены на населенные пункты. Уничтожается инфраструктура, гражданские дома и к сожалению, также есть и погибшие и травмированные.

Сколько человек насчитывают вражеские ДРГ?

— До 10 человек, которые пытаются тайком пробраться на территорию Украины и пройти пути по украинскому пограничному. Также действия ДРГ иногда нацелены против мирных людей. В частности, расстреливают гражданские автомобили, которые двигаются в украинском пограничье.

Все Силы Обороны нашего государства делают все возможное для выявления таких групп и не позволяют им совершать никаких диверсионных действий.

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