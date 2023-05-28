Мілітаризація школярів: у Криму до навчань залучають найманців

Найманці РФ навчають дітей стріляти. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У центрі зазначають, що в середині травня росіяни організували "військово-патріотичні навчання" для школярів Криму.

Для цього окупанти залучили найманців "приватної військової кампанії "Левадія". Дітей навчали стрільбі з автоматичної зброї та наданню першої медичної допомоги.

Нагадаємо, у соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів. Так одне з таких відео розповсюдив Telegram "Кремлівський цирк". На ньому видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю.