Мілітаризація школярів: у Криму до навчань залучають найманців
У тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У центрі зазначають, що в середині травня росіяни організували "військово-патріотичні навчання" для школярів Криму.
Для цього окупанти залучили найманців "приватної військової кампанії "Левадія". Дітей навчали стрільбі з автоматичної зброї та наданню першої медичної допомоги.
Нагадаємо, у соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів. Так одне з таких відео розповсюдив Telegram "Кремлівський цирк". На ньому видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю.