Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Мілітаризація школярів: у Криму до навчань залучають найманців arrow

Мілітаризація школярів: у Криму до навчань залучають найманців

28 травня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мілітаризація школярів: у Криму до навчань залучають найманців
Найманці РФ навчають дітей стріляти. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Криму час від часу влаштовують "патріотичні навчання" для дітлахів. І для цього можуть залучати найманців приватних війських формувань. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

У  центрі зазначають, що в середині травня росіяни організували "військово-патріотичні навчання" для школярів Криму. 

Для цього окупанти залучили найманців "приватної військової кампанії "Левадія". Дітей навчали стрільбі з автоматичної зброї та наданню першої медичної допомоги.

Нагадаємо, у соціальних мережах все частіше викладають відео "основ воєнної підготовки" російських дітлахів. Так одне з таких відео розповсюдив Telegram "Кремлівський цирк". На ньому видно, як кілька підлітків змагаються, хто швидше вдягне протигаз та розбере зброю. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB