Милитаризация школьников: в Крыму к обучению привлекают наемников

Наемники РФ учат детей стрелять. Фото: соцсети

Во временно оккупированном Крыму время от времени устраивают "патриотические учения" для детей. И для этого привлекают наемников частных военных формирований.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В центре отмечают, что в середине мая россияне организовали "военно-патриотические учения" для школьников Крыма.

Для этого оккупанты привлекли наемников "частной военной кампании "Левадия". Детей обучали стрельбе из автоматического оружия и оказанию первой медицинской помощи.

Напомним, в социальных сетях все чаще выкладывают видео "основ военной подготовки" российских ребятишек. Так, одно из таких видео распространил Telegram "Кремловский цирк". На нем видно, как несколько подростков соревнуются, кто скорее наденет противогаз и разберет оружие.