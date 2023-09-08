Міністр освіти прокоментував своє рішення щодо написання "РФ" з великої літери

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: фейсбук-сторінка міністра

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий опублікував пояснення, чому він наказав писати слова "Росія" та "РФ" з великої літери. Міністерство випустило такий наказ щодо документу, який стосується освіти українських дітей в інших іноземних країнах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Пояснення від міністра

"Що таке Росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис "РФ" з великої літери — помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", — зауважив Лісовий.

Скриншот допису

Про що йдеться

Зазначається, що є відповідний наказ МОН, в якому йдеться про те, що в іншому документі назву "Російська Федерація" необхідно змінити до норм, які відповідають українському правопису, а саме писати з великої літери.

Такі правила діють саме для наказу МОН щодо нової програми для дітей, які здобувають освіту за кордоном.

Своєю чергою одна із користувачок соцмережі запитала міністра, чи можна, щоб діти писали слово "Росія" з малої букви, на що він відповів, що "тільки за".

Нагадаємо, раніше Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Проте нардеп Бужанський звинуватив голову МОН Оксена Лісового у тому, що той не читав Закон України "Про освіту".