Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Міністр освіти прокоментував своє рішення щодо написання "РФ" з великої літери arrow

Міністр освіти прокоментував своє рішення щодо написання "РФ" з великої літери

8 вересня 2023 21:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міністр освіти прокоментував своє рішення щодо написання "РФ" з великої літери
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: фейсбук-сторінка міністра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий опублікував пояснення, чому він наказав писати слова "Росія" та "РФ" з великої літери. Міністерство випустило такий наказ щодо документу, який стосується освіти українських дітей в інших іноземних країнах. 

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також:

Пояснення від міністра

"Що таке Росія і хто такі росіяни мені добре відомо з досвіду моєї сімʼї, власного досвіду та досвіду моїх побратимів. Буквально з нуля. Правопис "РФ" з великої літери — помилка, але вимога нормопроєктування. Без такого виправлення Мінʼюст не зареєстрував би наш наказ, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном", — зауважив Лісовий.

написання "Росія" з великої літери
Скриншот допису

Про що йдеться

Зазначається, що є відповідний наказ МОН, в якому йдеться про те, що в іншому документі назву "Російська Федерація" необхідно змінити до норм, які відповідають українському правопису, а саме писати з великої літери.

Такі правила діють саме для наказу МОН щодо нової програми для дітей, які здобувають освіту за кордоном. 

Своєю чергою одна із користувачок соцмережі запитала міністра, чи можна, щоб діти писали слово "Росія" з малої букви, на що він відповів, що "тільки за".

Нагадаємо, раніше Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ щодо написання словосполучення "Російська Федерація" з великої літери. Проте нардеп Бужанський звинуватив голову МОН Оксена Лісового у тому, що той не читав Закон України "Про освіту".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз