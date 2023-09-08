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Министр образования прокомментировал свое решение относительно написания "РФ" с большой буквы

8 сентября 2023 21:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Министр образования прокомментировал свое решение относительно написания "РФ" с большой буквы
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: фейсбук-страница министра
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой опубликовал объяснение, почему он приказал писать слова "Россия" и "РФ" с большой буквы. Министерство выпустило такой приказ по документу, касающемуся образования украинских детей в других иностранных странах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Объяснение от министра

"Что такое Россия и кто такие россияне мне хорошо известно по опыту моей семьи, собственному опыту и опыту моих собратьев. Буквально с нуля. Правописание "РФ" с большой буквы — ошибка, но требование нормопроектирования. Без такой поправки Минюст не зарегистрировал бы наш приказ , что определяет особенности обучения украинских школьников, которые сейчас находятся за границей", — отметил Лисовой.

написание "Россия" с прописной буквы
Скриншот сообщения

О чем идет речь

Отмечается, что есть соответствующий приказ МОН, в котором говорится, что в другом документе название "Российская Федерация" необходимо изменить к нормам, соответствующим украинскому правописанию, а именно писать с большой буквы.

Такие правила действуют именно для приказа МОН о новой программе для детей, получающих образование за границей.

В свою очередь одна из пользователей соцсети спросила министра, можно ли, чтобы дети писали слово "Россия" с малой буквы, на что он ответил, что "только за".

Напомним, ранее Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой издал приказ о написании словосочетания "Российская Федерация" с прописной буквы. Однако нардеп Бужанский обвинил главу МОН Оксена Лисового в том, что тот не читал Закон Украины "Об образовании".

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