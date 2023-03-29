УПЦ МП має покинути Лавру 30 березня: що кажуть віряни

Віряни прийшли на молитву

Представники Української православної церкви МП мають залишити територію та приміщення Києво-Печерської Лаври не пізніше 29 березня. Заповідник розірвав договір оренди через порушення його умов. Договір давав змогу УПЦ МП користуватися культовими будівлями Лаври, що є державною власністю. Однак намісник Лаври митрополит Павло запевнив: ніхто не збирайти йти із заповідника, "бо немає на основі чого".

Як пройшла "остання" служба УПЦ у Лаврі — читайте далі.

Що кажуть віряни та прихожани Лаври

Близько восьмої ранку ранку середи, 29 березня, у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври, що на нижніх печерах, зібралося декілька сотень вірян. На вході до нижніх печер чергували кілька патрульних. Проте ситуація була достатньо спокійною, незважаючи на розмови про виселення із Лаври УПЦ.

"Дуже люблю нашу Лавру і пасторів, які Богом дані. Вони це будували і вкладали в це гроші. Якби у вашу домівку зайшов ворог і вигнав вас, якби ви це сприйняли? Так само і наші пастирі... Вони мирні і тільки моляться за мир. Будемо горою стояти до смерті, щоби захищати нашу православну віру. Якщо тут буде інша конфесія — ніколи сюди не прийду", — сказала Новини.LIVE одна із прихожанок.

"Якщо тут будуть інші (мається на увазі інша релігійна конфесія. — Ред.), треба буде вже тікати з Києва. І не тільки монахам, а й усім людям. То вже буде кінець. Не знаю кінець чого, але щось буде недобре", — додав чоловік.

Ось думки інших вірян про те, що вони думають про виселення УПЦ із Лаври.



Що про виселення із Лаври каже керівництво УПЦ?

Наприкінці служби намісник Лаври митрополит Павло заявив, що УПЦ не збирається виселятися із Лаври ні 29 березня, ні взагалі доти, поки не буде судового рішення про це.

"Закінчується термін по диявольському навождєнію, щоби розірвати з нами договір. Але закон на нашому боці. Нас не мають права виселити, бо у нас довгостроковий договір про безоплатне користування. Вони не мають права розірвати його під час військового стану. Навіть після його закінчення у нас буде чотири місяці. По-друге, справа знаходиться у суді. Тому ми лишаємось у Лаврі доти, поки не буде рішення суду. Опісля відповідно до того рішення буде подана апеляція і процес триватиме аж до повного закінчення суду", — запевнив владика Павло.

То що ж буде у Лаврі далі — відповідь РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Києво-Печерська Лавра буде державним музейним комплексом, у якому відбуватимуться богослужіння.

За його словами, "ніхто нікого не витягуватиме із Лаври за ноги або застосовуватиме насильство. Все буде, згідно з чинним законодавством, відпрацьовано".



"Богослужіння у Лаврі здійснюватимуться за законами нашої країни. Якщо ж ви (мається на увазі УПЦ МП. — Ред.) говорите, що все, що відбувається у світі, — рука Бога, то вважайте, що це рука Бога робить те, що сьогодні там відбувається. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. Ось Бог так вирішив, що 29 березня ви маєте залишити цю обітель, перейти в інше місце", — заявив Данілов.

Офіційне виселення УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври заплановане на четвер, 30 березня. Про це йдеться у листі, який отримала Українська православна церква від Національного заповідника Києво-Печерська Лавра.

Фото: Новини.LIVE