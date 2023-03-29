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"Будем стоять до смерти": как прошло "последнее" богослужение УПЦ МП в Лавре

29 марта 2023 13:18
оновлено: 15:28
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
УПЦ МП должна покинуть Лавру 30 марта: что говорят верующие
Несмотря на рабочий день среды 29 марта, на молитву в Лавру пришли сотни верующих
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Представители Украинской православной церкви МП должны покинуть территорию и помещение Киево-Печерской Лавры не позднее 29 марта. Заповедник расторг договор аренды из-за нарушения его условий. Договор давал возможность УПЦ МП пользоваться культовыми зданиями Лавры, являющейся государственной собственностью. Однако наместник Лавры митрополит Павел заверил: никто не собирается уходить из заповедника, "потому что нет на основе чего".

Как прошла "последняя" служба УПЦ в Лавре — читайте дальше.

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Что говорят верующие и прихожане Лавры

Около восьми утра утра среды, 29 марта, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры возле нижних пещер собралось несколько сотен верующих. На входе в нижние пещеры дежурили несколько патрульных. Однако ситуация была достаточно спокойной, несмотря на разговоры о выселении из Лавры УПЦ.

Лавра 29 марта

"Очень люблю нашу Лавру и пасторов, которые Богом даны. Они это строили и вкладывали в это деньги. Если бы в ваш дом зашел враг и выгнал вас, как бы вы это восприняли? Так же и наши пастыри... Они мирные и только молятся за мир. Будем горой стоять до смерти, чтобы защищать нашу православную веру. Если здесь будет другая конфессия — никогда сюда не приду", — сказала Новини.LIVE одна из прихожанок.

Лавра 29 марта

"Если здесь будут другие (имеется в виду другая религиозная конфессия. — Ред.), нужно будет уже бежать из Киева. И не только монахам, но и всем людям. Это уже будет конец. Не знаю конец чего, но что-то будет нехорошее", — добавил мужчина.

Вот мнения других верующих о том, что они думают о выселении УПЦ из Лавры.

Что о выселении из Лавры говорит руководство УПЦ?

В конце службы наместник Лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ не собирается выселяться из Лавры ни 29 марта, ни вообще, пока не будет судебного решения об этом.

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

"Истекает срок по дьявольскому нахождению, чтобы расторгнуть с нами договор. Но закон на нашей стороне. Нас не имеют права выселить, потому что у нас долгосрочный договор о безвозмездном пользовании. Они не имеют права расторгнуть его во время военного положения. Даже после его окончания у нас будет четыре месяца. Во-вторых, дело находится в суде. Поэтому мы остаемся в Лавре до тех пор, пока не будет решения суда. Потом в соответствии с этим решением будет подана апелляция и процесс будет продолжаться вплоть до полного окончания суда", — заверил владыка Павел.

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

 

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Что же будет в Лавре дальше — ответ СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киево-Печерская лавра будет государственным музейным комплексом, в котором будут проходить богослужения.

По его словам, "никто никого не будет вытаскивать из Лавры за ноги и не станет применять насилие. Все будет, согласно действующему законодательству".

"Богослужения в Лавре будут совершаться по законам нашей страны. Если же вы (имеется в виду УПЦ МП. — Ред.) говорите, что все, что происходит в мире, — рука Бога, то считайте, что это рука Бога делает то, что сегодня там происходит. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 марта вы должны покинуть эту обитель, перейти в другое место", — заявил Данилов.

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

Лавра 29 марта

лавра

Лавра 29 марта

Официальное выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры запланировано на четверг, 30 марта. Об этом говорится в письме, которое получила Украинская православная церковь от Национального заповедника Киево-Печерская Лавра.

Фото: Новини.LIVE

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