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Мінкульт замовив телеканалу "Дім" понад 50 фільмів більш ніж на 150 млн грн

20 липня 2023 13:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Мінкульт замовив телеканалу "Дім" понад 50 фільмів більш ніж на 150 млн грн
Зйомки фільму. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Канал "Дім" профінансує 53 проєкти, зокрема художні телесеріали та документальні проєкти, від 32 вітчизняних продакшенів. На це піде понад 150 млн грн.

Про це повідомляє "Детектор медіа"

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Повідомляється, що за результатами мистецького конкурсу, організатором якого у травні-червні стало ДП "МПІУ", держава профінансує створення  українськомовного контенту, який вийде в ефірах різних телеканалів. 

У відомстві вважають, що виробляти розважальний український контент під час війни — це  "питання національної інформаційної та культурної безпеки, яке протидіє ворожій пропаганді". 

"Наразі в українському сегменті ютубу спостерігається тенденція до зростання переглядів пропагандистських російських серіалів, переважно комедій та мелодрам. І якщо ми не запропонуємо їм вітчизняну альтернативу з українськими наративами та бекграундом, то російський контент споживатимуть і надалі", — повідомляє  "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Що передувало

Раніше стало відомо, що український телеведучий та актор Юрій Горбунов планує зняти новий серіал за понад 33 млн бюджетних гривень. 18 липня 2023 року було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

До кінця 2023 року команда Горбунова повинна створити серіал "СМТ Інгулець" (робоча назва, вона може змінитися). Послуга також містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звернувся до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.  

Кондратюк наголосив, що на фронті зараз не вистачає озброєння, а люди стали менше донатити, тому кошти потрібно спрямовувати туди. 

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