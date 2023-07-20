Минкульт заказал телеканалу "Дом" более 50 фильмов больше чем на 150 млн грн

Съемки фильма. Фото: google

Канал "Дом" профинансирует 53 проекта, в том числе художественные телесериалы и документальные проекты, от 32 отечественных продакшенов. На это уйдет более 150 млн грн.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

Читайте также:

Что известно о съемках фильмов

Сообщается, что по результатам конкурса, организатором которого в мае-июне стало ГП "МПИУ", государство профинансирует создание украиноязычного контента, который выйдет в эфирах разных телеканалов.

В ведомстве считают, что производить развлекательный украинский контент во время войны — это "вопрос национальной информационной и культурной безопасности, который противодействует враждебной пропаганде".

"Сейчас в украинском сегменте ютуба наблюдается тенденция роста просмотров пропагандистских российских сериалов, преимущественно комедий и мелодрам. И если мы не предложим им отечественную альтернативу с украинскими нарративами и бекграундом, то российский контент будут потреблять и в дальнейшем", — сообщает "Мультимедийная платформа иновещание Украины".

Что предшествовало

Ранее стало известно, что украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов планирует снять новый сериал более чем за 33 млн бюджетных гривен. 18 июля 2023 года был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

До конца 2023 годва команда Горбунова должна создать сериал "СМТ Ингулец" (рабочее название, оно может измениться). Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

Кондратюк подчеркнул, что на фронте сейчас не хватает вооружения, а люди стали меньше донатить, поэтому деньги нужно направлять туда.