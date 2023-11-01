Міноборони купуватиме крупи та хліб для ЗСУ окремо

Армійська столова. Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України планує запустити пілотний проєкт із закупівлі круп та хліба окремо від каталогу в одному із регіонів України.

Про це 1 листопада під час брифінгу в Military Media Centre розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, йдеться в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

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В Міноборони впевнені, що відокремлення круп та хліба від спільного каталогу може допомогти зменшити вартість цих продуктів для Збройних сил України.

В міністерстві стверджують, що у них вже був досвід із виведенням води на торги окремо від каталогу. Цей процес дав результат — ціна знизилася на понад третину.

Наразі Міністерство оборони проводить спільні консультації із Генеральним штабом ЗСУ, під час яких планують вирішити, в якій із областей запустять пілотний проєкт.

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Новини.LIVE повідомляли, що в Україні з грудня запрацює закупівельна агенція "Державний оператор тилу", яка забезпечуватиме українських військових харчуванням.

Наразі команда Міноборони вивчає ринок, формує команду, а на повну потужність агенція закупівель запрацює з 1 грудня.

Головною метою Міноборони при створенні нової агенції стало унеможливлення корупції. "Державний оператор тилу" — це новий інструмент в закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал. Передбачається, що працівники будуть аналізувати ринок та співпрацювати з виробниками. Окрім того, там працюватимуть над оцінкою постачальників та історії їхньої роботи, щоб унеможливити корупційні скандали.

Нагадаємо, у Рахунковій палаті підтвердили дані про розкрадання на харчах в Міноборони Резнікова. Наприкінці листопада 2022 року Міноборони повідомило потенційних постачальників про заплановані закупівлі послуг харчування на 2023 рік та запропонувало надати цінові пропозиції.

Фактично Міноборони не здійснювало моніторинг цін на продукти харчування та самостійно не визначило вартість послуг харчування. Визначення очікуваної вартості комплектів продуктів харчування здійснювалось шляхом механічного множення вартості комплекту за минулий рік на індекс інфляції.