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Минобороны хочет покупать крупы и хлеб для ВСУ отдельно от каталога — это должно удешевить продукты

1 ноября 2023 22:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Минобороны будет покупать крупы и хлеб для ВСУ по отдельности
Армейская столовая. Фото: armyinform.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство обороны Украины планирует запустить пилотный проект по закупке круп и хлеба отдельно от каталога в одном из регионов Украины.

Об этом 1 ноября на брифинге в Military Media Centre рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, сообщается в телеграмм-канале Министерства обороны Украины.

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В Минобороны уверены, что отделение круп и хлеба от общего каталога может помочь снизить стоимость этих продуктов для Вооруженных сил Украины.

В министерстве утверждают, что у них уже был опыт вывода воды на торги отдельно от каталога. Этот процесс дал результат — цена снизилась более чем на треть.

Министерство обороны проводит совместные консультации с Генеральным штабом ВСУ, в ходе которых планируют решить, в какой из областей запустят пилотный проект.

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Новини.LIVE сообщали, что в Украине с декабря заработает закупочное агентство "Государственный оператор тыла", которое будет обеспечивать украинских военных питанием.

Пока команда Минобороны изучает рынок, формирует команду, а на полную мощность агентство закупок заработает с 1 декабря.

Главной целью Минобороны при создании нового агентства является борьба с коррупцией. "Государственный оператор тыла" — это новый инструмент в закупках, который полностью возьмет на себя весь функционал.

Предполагается, что его сотрудники будут анализировать рынок и сотрудничать с производителями. Кроме того, там будут работать над оценкой поставщиков и их истории работы, чтобы сделать невозможным коррупционные скандалы.

Напомним, в Счетной палате подтвердили данные о хищении на продовольствии в Минобороны Резникова. В конце ноября 2022 года Минобороны сообщило потенциальным поставщикам о планируемых закупках услуг питания на 2023 год и предложило предоставить ценовые предложения.

Фактически, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты питания и самостоятельно не определило стоимость услуг питания. Определение ожидаемой стоимости комплектов продуктов питания производилось путем механического умножения стоимости комплекта за прошлый год на индекс инфляции.

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