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Міноборони заблокувало поставку ЗСУ понад 60 тонн неякісних продуктів

19 жовтня 2023 13:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Міноборони заблокувало поставку ЗСУ понад 60 тонн неякісних продуктів
Фахівець демострує обладнання для перевірки харчових продуктів. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністерство оборони України не допустило поставку понад 60 тонн неякісних продуктів для Збройних сил України. Основна маса неякісної їжі — м'ясні та м'ясо-рослинні консерви.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Неякісні продукти для ЗСУ

Міністерство оборони України протягом вересня не допустило поставку понад 60 тонн неякісних та небезпечних продуктів для українських військових. 

Фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке підпорядковується Центральному управлінню контролю якості, провели понад сто перевірок та оглянули близько двох тисяч тонн продуктів.

перевірка харчових продуктів
Аналіз консервованих харчових продуктів. Фото: Міноборони
обладнання для перевірок
Обладнання ждя перевірок харчових продуктів. Фото: Міноборони

Серед найпоширеніших порушень — невідповідність вимогам Державних стандартів України (ДСТУ) та технічним умовам виробника (ТУ), відсутність якісних документів на продукти (якісні посвідчення, декларація виробника), порушення маркування або його відсутність, протермінована продукція та порушення умов зберігання. 

Перевірка харчових продуктів
Аналіз частинок харчових продуктів. Фото: Міноборони
Харчові продукти
Холодильник для збереження зразків їжі. Фото: Міноборони

Продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, згідно із законодавством України, вважається небезпечною. Під час перевірок всі зафіксовані порушення обов’язково мають посилання на нормативно-правову базу. 

Крім того, наразі тривають планові та позапланові перевірки якості продуктів, які вже надійшли до військових частин від постачальників.

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard. Відповідні накази підписав глава Міноборони Рустем Умєров. 

Нагадуємо, що Міністерство оборони України дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Тепер на це потрібно два тижні замість шести місяців.

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