Минобороны заблокировало поставку ВСУ более 60 тонн некачественных продуктов

Специалист демонстрирует оборудование для проверки пищевых продуктов. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины не допустило поставки более 60 тонн некачественных продуктов для Вооруженных сил Украины. Основная масса некачественной пищи — мясные и мясорастительные консервы.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Министерство обороны Украины в течение сентября не допустило поставки более 60 тонн некачественных и опасных продуктов для украинских военных.

Специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, которое подчиняется Центральному управлению контроля качества, провели более ста проверок и осмотрели около двух тысяч тонн продуктов.

Анализ консервированных пищевых продуктов. Фото: Минобороны

Оборудование для проверок пищевых продуктов. Фото: Минобороны

Среди наиболее распространенных нарушений — несоответствие требованиям Государственных стандартов Украины (ГОСТ) и техническим условиям производителя (ТУ), отсутствие качественных документов на продукты (качественные удостоверения, декларация производителя), нарушение маркировки или его отсутствие, просроченная продукция и нарушение условий хранения.

Анализ частиц пищевых продуктов. Фото: Минобороны

Холодильник для хранения образцов пищи. Фото: Минобороны

Продукция, которая имеет хотя бы одно из перечисленных нарушений согласно законодательству Украины, считается опасной. При проверках все зафиксированные нарушения обязательно имеют ссылку на нормативно-правовую базу.

Кроме того, продолжаются плановые и внеплановые проверки качества продуктов, которые уже поступили в воинские части от поставщиков.

Ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины приняло на вооружение три модификации танков Leopard. Соответствующие приказы подписал глава Минобороны Рустем Умеров.

Напомним, что Министерство обороны Украины разрешило списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре. Теперь на это уходит две недели вместо шести месяцев.