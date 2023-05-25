Мінцифри представило симулятор професій: що це і як ним користуватись
Мінцифри запустило онлайн-симулятор професій. Кожен охочий може попробувати себе в тій чи іншій ролі, поспілкувавшись із експертом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Онлайн-симулятор
У проєкті "Дія. Освіта" з’явився онлайн-симулятор різних професій.
У Мінцифри пояснили, як працює ця програма.
"Експерт ставить вам запитання та дає кілька варіантів відповіді, у вас є можливість обрати лише один. Після того, як відповідь обрана, експерт пояснює, чому вона була правильною чи неправильною", — розповіли про принцип роботи симулятора у міністерстві.
Які професії уже доступні
У новому симуляторі професій можна обрати одну із кількох десятків професій.
Це, зокрема:
- кравчиня;
- мобільний фотограф;
- менеджер GoogleAds;
- пекар;
- рієлтор;
- рекрутер;
- HR-cпеціаліст;
- ландшафтний дизайнер;
- таргетолог;
- барбер;
- SMM-спеціаліст тощо.
Порада від Мінцифри
Онлайн-симулятор доступний для використання за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/simulators
Але перед його використанням у міністерстві порадили спочатку подивитися освітній серіал щодо вибраної професії чи пройти профорієнтаційний тест.
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