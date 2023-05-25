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Мінцифри представило симулятор професій: що це і як ним користуватись

25 травня 2023 15:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Мінцифри представило симулятор професій: що це і як ним користуватись
Інтерфейс "Дії. Освіти". Фото: Telegram-канал Мінцифри
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Мінцифри запустило онлайн-симулятор професій. Кожен охочий може попробувати себе в тій чи іншій ролі, поспілкувавшись із експертом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Онлайн-симулятор

У проєкті "Дія. Освіта" з’явився онлайн-симулятор різних професій.

У Мінцифри пояснили, як працює ця програма.

"Експерт ставить вам запитання та дає кілька варіантів відповіді, у вас є можливість обрати лише один. Після того, як відповідь обрана, експерт пояснює, чому вона була правильною чи неправильною", — розповіли про принцип роботи симулятора у міністерстві.

Які професії уже доступні

У новому симуляторі професій можна обрати одну із кількох десятків професій.

Це, зокрема:

  • кравчиня;
  • мобільний фотограф;
  • менеджер GoogleAds;
  • пекар;
  • рієлтор;
  • рекрутер;
  • HR-cпеціаліст;
  • ландшафтний дизайнер;
  • таргетолог;
  • барбер;
  • SMM-спеціаліст тощо.

Порада від Мінцифри

Онлайн-симулятор доступний для використання за посиланням https://osvita.diia.gov.ua/simulators 

Але перед його використанням у міністерстві порадили спочатку подивитися освітній серіал щодо вибраної професії чи пройти профорієнтаційний тест.

Нагадаємо, що учора українську "Дію" презентували в США.

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