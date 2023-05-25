Минцифры представило симулятор профессий: что это и как им пользоваться

Интерфейс "Дії. Освіти". Фото: Telegram-канал Минцифры

Минцифры запустило онлайн-симулятор профессий. Каждый желающий может попробовать себя в той или иной роли, пообщавшись с экспертом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Онлайн-симулятор

В проекте "Дія. Освіта" появился онлайн-симулятор разных профессий.

В Минцифре объяснили, как работает эта программа.

"Эксперт задает вам вопросы и дает несколько вариантов ответа, у вас есть возможность выбрать только один. После того, как ответ выбран, эксперт объясняет, почему он был правильным или неправильным", — рассказали о принципе работы симулятора в министерстве.

Какие профессии уже доступны

В новом симуляторе профессий можно выбрать одну из нескольких профессий.

Это, в частности:

портниха;

мобильный фотограф;

менеджер GoogleAds;

пекарь;

риелтор;

рекрутер;

HR-специалист;

ландшафтный дизайнер;

таргетолог;

барбер;

SMM-специалист и т.д.

Совет от Минцифры

Онлайн-симулятор доступен для использования по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/simulators

Но перед его использованием в министерстве посоветовали сначала посмотреть образовательный сериал по выбранной профессии или пройти профориентационный тест.

Напомним, что вчера украинскую "Дію" презентовали в США.