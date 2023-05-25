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Минцифры представило симулятор профессий: что это и как им пользоваться

25 мая 2023 15:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минцифры представило симулятор профессий: что это и как им пользоваться
Интерфейс "Дії. Освіти". Фото: Telegram-канал Минцифры
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Минцифры запустило онлайн-симулятор профессий. Каждый желающий может попробовать себя в той или иной роли, пообщавшись с экспертом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Онлайн-симулятор

В проекте "Дія. Освіта" появился онлайн-симулятор разных профессий.

В Минцифре объяснили, как работает эта программа.

"Эксперт задает вам вопросы и дает несколько вариантов ответа, у вас есть возможность выбрать только один. После того, как ответ выбран, эксперт объясняет, почему он был правильным или неправильным", — рассказали о принципе работы симулятора в министерстве.

Какие профессии уже доступны

В новом симуляторе профессий можно выбрать одну из нескольких профессий.

Это, в частности:

  • портниха;
  • мобильный фотограф;
  • менеджер GoogleAds;
  • пекарь;
  • риелтор;
  • рекрутер;
  • HR-специалист;
  • ландшафтный дизайнер;
  • таргетолог;
  • барбер;
  • SMM-специалист и т.д.

Совет от Минцифры

Онлайн-симулятор доступен для использования по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/simulators

Но перед его использованием в министерстве посоветовали сначала посмотреть образовательный сериал по выбранной профессии или пройти профориентационный тест.

Напомним, что вчера украинскую "Дію" презентовали в США.

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