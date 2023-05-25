Минцифры представило симулятор профессий: что это и как им пользоваться
Минцифры запустило онлайн-симулятор профессий. Каждый желающий может попробовать себя в той или иной роли, пообщавшись с экспертом.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Онлайн-симулятор
В проекте "Дія. Освіта" появился онлайн-симулятор разных профессий.
В Минцифре объяснили, как работает эта программа.
"Эксперт задает вам вопросы и дает несколько вариантов ответа, у вас есть возможность выбрать только один. После того, как ответ выбран, эксперт объясняет, почему он был правильным или неправильным", — рассказали о принципе работы симулятора в министерстве.
Какие профессии уже доступны
В новом симуляторе профессий можно выбрать одну из нескольких профессий.
Это, в частности:
- портниха;
- мобильный фотограф;
- менеджер GoogleAds;
- пекарь;
- риелтор;
- рекрутер;
- HR-специалист;
- ландшафтный дизайнер;
- таргетолог;
- барбер;
- SMM-специалист и т.д.
Совет от Минцифры
Онлайн-симулятор доступен для использования по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/simulators
Но перед его использованием в министерстве посоветовали сначала посмотреть образовательный сериал по выбранной профессии или пройти профориентационный тест.
Напомним, что вчера украинскую "Дію" презентовали в США.