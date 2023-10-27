Коли українцям спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023 — дата та час

Місячне затемнення у жовтні 2023: коли та де українцям дивитися чарівне явище
В кінці жовтня на нас чекає особливе небесне явище — часткове місячне затемнення. Часткове воно тому, що затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем, але вони не вирівняні за однією лінією, лише частина видимої поверхні супутника потрапляє у тінь, яку створює Земля.
Розповідаємо, коли та де спостерігати за цим чарівним космічним явищем, останнім 2023 року.
Коли відбудеться місячне затемнення
Часткове місячне затемнення відбудеться в суботу, 28 жовтня, о 23:14 за київським часом. Цікаво, що повня настане о 23:24 за київським часом і практично співпаде з максимальною фазою часткового місячного затемнення.
Супутник Землі в цей час частково потрапить у тінь планети, тому Місяць матиме такий вигляд, наче в нього "відкусили" шматок.
Під час затемнення Місяць поступово входитиме в темну, внутрішню область тіні Землі, відому як умбра.
Часткове затемнення завершиться, коли Місяць вийде з тіні та знову перейде в півтінь, що ознаменує другу напівтіньову стадію о 23:52 за київським часом.
Нарешті, затемнення досягне кульмінації, коли Місяць повністю вийде з півтіні, сигналізуючи про завершення цього небесного видовища о 00:26 за Гринвічем (18:26 за східноєвропейським часом).
Де можна спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023
За умови ясної погоди затемнення можна буде побачити в Європі, зокрема, в Україні.
Першими спостерігати за тим, як ховається Місяць, почнуть жителі Великої Британії. Далі затемнення пройде над Африкою та Європою, Азією та частиною Австралії.
Втім, це затемнення не буде надто масштабним і видовищним. На піку тінь Землі закриє усього 12% повного Місяця.
Кому ж насолодитися явищем не дозволить погода або інші причини, працюватиме спеціальна онлайн-трансляція:
Які бувають види місячних затемнень
Існує три типи затемнення нічного світила:
1. Повне. Може відбуватись лише у повний місяць, коли супутник проходить через центр повної тіні Землі;
2. Часткове. Це коли тінь від Землі затемнює малу частину Місяця;
3. Напівтіньове — на Місяць падає лише зовнішня тінь Землі, півтінь. Тому воно вважається неповним. Це явище трапляється вкрай рідко.
ТОП 10 найцікавіших фактів про місячне затемнення
- Повний цикл Місячних затемнень повторюється кожні вісімнадцять років, і якщо погодні умови хороші, то можна легко спостерігати це явище.
- Повне Місячне затемнення відбувається виключно у фазу повного місяця і може спостерігатися тільки на половині території Землі, коли Місяць перебуває над горизонтом.
- Повне місячне затемнення відбувається приблизно раз на півтора року. За ним можна буде спостерігати — ближче до березня 2025 року.
- Під час повного затемнення місяць набуває іржаво-червоного відтінку, іноді його називають Кривавим.
- Тінь від Місяця під час затемнення рухається по поверхні Землі зі швидкістю до 2000 метрів в секунду.
- В будь-якій точці нашої планети сонячне затемнення можна спостерігати в середньому один раз аж на 370 років.
- Але існують і окремі місця на Землі, наприклад — Карбондейл у штаті Іллінойс (США), де останнє затемнення було 21 серпня 2017 року, а наступне очікується 8 квітня 2024 року, тобто з проміжком всього сім років.
- Найтриваліше затемнення в нашому столітті сталося 22 липня 2009 року, його спостерігали в Індії, Непалі, Бутані і Китаї. Тривалість цього затемнення склала 6 хвилин 29 секунд.
- Канадський астроном і знаменитий мисливець за затемненнями Джон Вуд Кемпбелл подорожував світом впродовж 50 років, намагаючись побачити 12 різних затемнень. І кожен раз він стикався з похмурим небом.
- У записах Колумба описаний випадок, як Місячне затемнення допомогло йому запастись харчами. Під час конфлікту з місцевим населенням моряк пригрозив, що з неба зникне Місяць, якщо ті не продовжать постачати їм воду та їжу. Саме в цей час відбулося Місячне затемнення, і налякані аборигени вирішили не сердити "чародіїв".
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