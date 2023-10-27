Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Місячне затемнення у жовтні 2023: коли та де українцям дивитися чарівне явище arrow

Місячне затемнення у жовтні 2023: коли та де українцям дивитися чарівне явище

27 жовтня 2023 07:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Коли українцям спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023 — дата та час
Дівчина спостерігає за місячним затемненням. Фото: pixabay.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В кінці жовтня на нас чекає особливе небесне явище — часткове місячне затемнення. Часткове воно тому, що затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем, але вони не вирівняні за однією лінією, лише частина видимої поверхні супутника потрапляє у тінь, яку створює Земля.

Розповідаємо, коли та де спостерігати за цим чарівним космічним явищем, останнім 2023 року. 

Читайте також:

Коли відбудеться місячне затемнення

Часткове місячне затемнення відбудеться в суботу, 28 жовтня, о 23:14 за київським часом. Цікаво, що повня настане о 23:24 за київським часом і практично співпаде з максимальною фазою часткового місячного затемнення. 

Супутник Землі в цей час частково потрапить у тінь планети, тому Місяць матиме такий вигляд, наче в нього "відкусили" шматок.

Під час затемнення Місяць поступово входитиме в темну, внутрішню область тіні Землі, відому як умбра.

Часткове затемнення завершиться, коли Місяць вийде з тіні та знову перейде в півтінь, що ознаменує другу напівтіньову стадію о 23:52 за київським часом.

Нарешті, затемнення досягне кульмінації, коли Місяць повністю вийде з півтіні, сигналізуючи про завершення цього небесного видовища о 00:26 за Гринвічем (18:26 за східноєвропейським часом).

 

Коли відбудеться місячне затемнення у жовтні 2023 року
Часткове місячне затемнення. Фото: google.com

Де можна спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023

За умови ясної погоди затемнення можна буде побачити в Європі, зокрема, в Україні.

Першими спостерігати за тим, як ховається Місяць, почнуть жителі Великої Британії. Далі затемнення пройде над Африкою та Європою, Азією та частиною Австралії.

Втім, це затемнення не буде надто масштабним і видовищним. На піку тінь Землі закриє усього 12% повного Місяця.

Кому ж насолодитися явищем не дозволить погода або інші причини, працюватиме спеціальна онлайн-трансляція:

 

Які бувають види місячних затемнень

Існує три типи затемнення нічного світила:

1. Повне. Може відбуватись лише у повний місяць, коли супутник проходить через центр повної тіні Землі;

2. Часткове. Це коли тінь від Землі затемнює малу частину Місяця;

3. Напівтіньове — на Місяць падає лише зовнішня тінь Землі, півтінь. Тому воно вважається неповним. Це явище трапляється вкрай рідко.

ТОП 10 найцікавіших фактів про місячне затемнення

  1. Повний цикл Місячних затемнень повторюється кожні вісімнадцять років, і якщо погодні умови хороші, то можна легко спостерігати це явище.
  2. Повне Місячне затемнення відбувається виключно у фазу повного місяця і може спостерігатися тільки на половині території Землі, коли Місяць перебуває над горизонтом.
  3. Повне місячне затемнення відбувається приблизно раз на півтора року. За ним можна буде спостерігати — ближче до березня 2025 року.
  4. Під час повного затемнення місяць набуває іржаво-червоного відтінку, іноді його називають Кривавим.
  5. Тінь від Місяця під час затемнення рухається по поверхні Землі зі швидкістю до 2000 метрів в секунду.
  6. В будь-якій точці нашої планети сонячне затемнення можна спостерігати в середньому один раз аж на 370 років.
  7. Але існують і окремі місця на Землі, наприклад — Карбондейл у штаті Іллінойс (США), де останнє затемнення було 21 серпня 2017 року, а наступне очікується 8 квітня 2024 року, тобто з проміжком всього сім років.
  8. Найтриваліше затемнення в нашому столітті сталося 22 липня 2009 року, його спостерігали в Індії, Непалі, Бутані і Китаї. Тривалість цього затемнення склала 6 хвилин 29 секунд.
  9. Канадський астроном і знаменитий мисливець за затемненнями Джон Вуд Кемпбелл подорожував світом впродовж 50 років, намагаючись побачити 12 різних затемнень. І кожен раз він стикався з похмурим небом.
  10. У записах Колумба описаний випадок, як Місячне затемнення допомогло йому запастись харчами. Під час конфлікту з місцевим населенням моряк пригрозив, що з неба зникне Місяць, якщо ті не продовжать постачати їм воду та їжу. Саме в цей час відбулося Місячне затемнення, і налякані аборигени вирішили не сердити "чародіїв".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі