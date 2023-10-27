Коли українцям спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023 — дата та час

Дівчина спостерігає за місячним затемненням. Фото: pixabay.com

В кінці жовтня на нас чекає особливе небесне явище — часткове місячне затемнення. Часткове воно тому, що затемнення відбуваються, коли Земля проходить між Сонцем та Місяцем, але вони не вирівняні за однією лінією, лише частина видимої поверхні супутника потрапляє у тінь, яку створює Земля.

Розповідаємо, коли та де спостерігати за цим чарівним космічним явищем, останнім 2023 року.

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Коли відбудеться місячне затемнення

Часткове місячне затемнення відбудеться в суботу, 28 жовтня, о 23:14 за київським часом. Цікаво, що повня настане о 23:24 за київським часом і практично співпаде з максимальною фазою часткового місячного затемнення.

Супутник Землі в цей час частково потрапить у тінь планети, тому Місяць матиме такий вигляд, наче в нього "відкусили" шматок.

Під час затемнення Місяць поступово входитиме в темну, внутрішню область тіні Землі, відому як умбра.

Часткове затемнення завершиться, коли Місяць вийде з тіні та знову перейде в півтінь, що ознаменує другу напівтіньову стадію о 23:52 за київським часом.

Нарешті, затемнення досягне кульмінації, коли Місяць повністю вийде з півтіні, сигналізуючи про завершення цього небесного видовища о 00:26 за Гринвічем (18:26 за східноєвропейським часом).

Часткове місячне затемнення. Фото: google.com

Де можна спостерігати місячне затемнення у жовтні 2023

За умови ясної погоди затемнення можна буде побачити в Європі, зокрема, в Україні.

Першими спостерігати за тим, як ховається Місяць, почнуть жителі Великої Британії. Далі затемнення пройде над Африкою та Європою, Азією та частиною Австралії.

Втім, це затемнення не буде надто масштабним і видовищним. На піку тінь Землі закриє усього 12% повного Місяця.

Кому ж насолодитися явищем не дозволить погода або інші причини, працюватиме спеціальна онлайн-трансляція:

Які бувають види місячних затемнень

Існує три типи затемнення нічного світила:

1. Повне. Може відбуватись лише у повний місяць, коли супутник проходить через центр повної тіні Землі;

2. Часткове. Це коли тінь від Землі затемнює малу частину Місяця;

3. Напівтіньове — на Місяць падає лише зовнішня тінь Землі, півтінь. Тому воно вважається неповним. Це явище трапляється вкрай рідко.

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